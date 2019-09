Alemanha injecta 380 milhões em companhia aérea filial da Thomas Cook

A companhia aérea Condor, que pertence ao grupo britânico Thomas Cook – o segundo maior operador turístico a nível europeu – mas com sede na Alemanha recebeu um financiamento de emergência das autoridades alemãs no valor de 380 milhões de euros. O objetivo desta linha de crédito de emergência é tentar manter as operações da empresa de aviação, apesar da falência da casa-mãe, escreve o jornal espanhol Cinco Días. A linha de crédito tem uma validade de seis meses, de acordo com informações prestadas pela própria empresa, sendo que esta ajuda pública precisa ainda de luz verde de Bruxelas.

O ministério da Economia da Alemanha, em comunicado citado pela Bloomberg, sinalizou que há cerca de 240 mil turistas alemães que estão dependentes da Condor (que tem cerca de cinco mil funcionários) para regressarem das suas férias a território alemão. Berlim indicou ainda que está a desenvolver “negociações construtivas” com a Comissão Europeia sobre o empréstimo de emergência concedido e defende que a companhia aérea filial da Thomas Cook deveria ser protegida dos credores da operadora britânica.

Ralf Teckentrup, CEO da Condor, em declarações à comunicação social citadas pela agência de informação, defendeu que a companhia aérea é “uma empresa saudável e que a liquidez que gerou no passado foi enterrada na empresa mãe”. O responsável acrescentou que este empréstimo vai permitir à transportadora continuar a operar durante este inverno até porque “no verão, uma companhia aérea como nós não precisa de um empréstimo” de emergência como este.

A Thomas Cook apresentou a sua falência na última segunda-feira, dia 23 de setembro.

Falência e turistas retidos

O operador turístico britânico Thomas Cook anunciou falência depois de não ter conseguido encontrar, durante o fim de semana, fundos necessários para garantir a sua sobrevivência e, por isso, entrará em “liquidação imediata”. “Apesar dos esforços consideráveis, as discussões entre as diferentes partes interessadas do grupo e de novas fontes de financiamento possíveis, não resultaram em acordo”, apontou o operador turístico britânico em comunicado.

“Desta forma, o Conselho de Administração concluiu que não tinha escolha, a não ser tomar medidas para entrar em liquidação com efeito imediato “, acrescentou. A grave situação financeira da empresa teve impacto imediato junto de clientes que gozam pacotes de férias organizados pela operadora de viagens no exterior. Estes não conseguiram sair dos complexos (hotéis e resorts), sem pagar os valores decorrentes das estadas, já depois de terem efetuado o mesmo pagamento à Thomas Cook.

Falência deixa dívidas a hotéis portugueses

A falência da Thomas Cook, o segundo maior operador turístico europeu, já está a ter implicações em Portugal e não se limitam aos 500 turistas estrangeiros que estavam retidos no Algarve. Grupos hoteleiros como o Vila Galé, Pestana e AP Hotels estão em risco de não serem ressarcidos das vendas realizadas no verão ao operador britânico. Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, admitiu que “é de prever que a Thomas Cook tenha dívidas aos hotéis pelo menos no que se refere ao verão”. A insolvência da operadora “não é uma hecatombe” para o turismo do Algarve e da Madeira, mas “pode ser uma catástrofe para algum grupo hoteleiro”, alerta.

“Agosto e setembro ainda não foram pagos”, já que os contratos entre as operadoras e os grupos hoteleiros preveem um prazo de pagamento de 60 a 90 dias, confirma também João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve. Embora ainda não seja possível contabilizar o valor das faturas em falta, as associações hoteleiras da região estão já “a trabalhar para saber quem são os principais credores da Thomas Cook e o montante da dívida” para que haja uma “representação conjunta e assim terem mais força” para serem ressarcidos, adiantou. Mas a liquidação dessas dívidas não será fácil, até porque os credores são muitos.