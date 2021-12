Alerta precoce às empresas em dificuldades avança em janeiro

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 22 Dezembro, 2021 • 09:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Mecanismo de Alerta Precoce (MAP), aprovado em 2019 no âmbito do Programa Capitalizar, vai chegar ao terreno em janeiro. A ideia é que as empresas que apresentem sinais de dificuldades e um risco potencial de insolvência recebam um alerta do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI).

Segundo o Jornal de Negócios, Henrique Parente, técnico superior do IAPMEI, deu os pormenores num webinar organizado pela Associação dos Mediadores de Recuperação de Empresas (AMRE), adiantando que a intenção é lançar o Mecanismo de Alerta Precoce "logo no início de 2022", com os alertas a começarem a chegar às empresas ainda em janeiro.

A análise do IAPMEI é feita com base nos dados do Banco de Portugal, que trata a Informação Empresarial Simplificada na sua central de balanços. Esta informação é entregue pelas empresas em julho e os dados chegam ao IAPMEI no último trimestre do ano. A ideia é que os alertas sejam transmitidos às empresas até 31 de dezembro.

A análise é feita com base nas "demonstrações históricas" das empresas, sendo usados dados dos três últimos exercícios, e por comparação com a performance do setor em que estão inseridas.

Com o Programa Capitalizar, foi também criada a figura do Mediador de Recuperação de Empresas, para intervir em processos no âmbito do Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE). As nomeações são feitas pelo IAPMEI, que tem uma lista com cerca de 70 nomes de profissionais que reúnem os critérios legais e fizeram formação certificada pelo Ministério da Justiça. Mas as empresas recorrem pouco a este apoio. Diz o IAPMEI que só foram pedidas três nomeações no spaço de seis ou sete meses.