Alexandra Andrade é nova country manager da Adecco Portugal

Alexandra Andrade acaba de ser nomeada country manager da Adecco Portugal. A responsável não é nova na empresa, uma vez que se juntou ao grupo em 2016.

Alexandra Andrade regressa agora a Portugal para assumir o novo cargo depois de ter exercido funções de liderança em Itália e Espanha. Segundo a empresa, "Inovação, diversidade, inclusão, rigor, 20 anos de experiência internacional são os aportes que traz à Addecco Portugal".

A nova country manager é licenciada em Sociologia, com especialização em Criminologia, tem um MBA e é coacher desde 2016. Há 20 anos que está ligada à área dos Recursos Humanos.

Numa altura em que se assiste a uma escassez de talentos e de mobilidade, Alexandra Andrade acredita que a sua bagagem internacional irá permitir a consolidação do trabalho desenvolvido pela multinacional em território português. "Pretendemos aprofundar a nossa relação com empresas e candidatos, com entendimento da sua singularidade, e alargar a nossa vantagem competitiva com a agilidade e rigor nos métodos de recrutamento e seleção temperadas, como referi, com um forte sentido de inovação e criatividade", afirma em comunicado.