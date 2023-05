Alexandra Reis já tem trabalho: presta consultoria ao grupo Barraqueiro

Alexandra Reis, ex-secretária de Estado do Tesouro, recebeu uma indemnização de 500 mil euros para sair da TAP. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A ex-secretária de Estado Tesouro, Alexandra Reis, que foi demitida do cargo pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, quando se tornou pública a controversa indemnização de 500 mil euros que recebeu para sair da TAP, já tem trabalho: está a prestar serviços de consultoria na área das compras para o grupo Barraqueiro, de Humberto Pedrosa, o ex-acionista privado da companhia aérea. Recorde-se que a administradora entrou na transportadora aérea, em 2017, pela mão da gestão privada de Pedrosa e David Neeleman. E foi o filho de Humberto Pedrosa, David Pedrosa, que a contratou, em 2020, para o substituir na comissão executiva.

"Alexandra Reis não é trabalhadora do grupo Barraqueiro. O grupo Barraqueiro, considerando a competência técnica de Alexandra Reis, contratou os seus serviços, para um trabalho de consultoria", lê-se numa nota enviada esta sexta-feira ao Dinheiro Vivo por fonte oficial do grupo de Humberto Pedrosa, depois de a notícia ter sido avançada pelo jornal Nascer do Sol.

(Em atualização)