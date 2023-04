Alexandra Reis quer devolver dinheiro mas TAP não lhe responde

Alexandra Reis

Alexandra Reis garantiu que quer devolver à TAP a parte da indemnização que recebeu na sequência da cessação de funções enquanto administradora, mas a companhia aérea ainda não respondeu às suas solicitações.

"Quero devolver, como sempre disse que faria. Na manhã seguinte [ao parecer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF)], a 7 de março, os meus novos advogados contactaram a TAP para o apuramento dos montantes líquidos a devolver. Depois de pelo menos três insistências, continuo a aguardar essa indicação", revelou Alexandra Reis esta quarta-feira, 5, no Parlamento.

A ex administradora, que saiu da TAP em fevereiro de 2022, refere que "apesar de discordar do teor do parecer da IGF" concordou em devolver parte da fatia da indemnização que a entidade considera que foram indevidamente pagos.

Aos deputados, adiantou que soube a 25 de janeiro que iria sair da empresa pública. "A CEO informou-me que pretendia distribuir os meus pelouros e terminar os meus vínculos à empresa e disse que iria contactar advogados. Acedi no dia 26 de janeiro a essa solicitação porque não queria criar um problema institucional. Aceitei de boa fé a contraproposta de acordo da TAP, 500 mil euros brutos pela cessação do meu mandato", indicou.

"A minha saída da empresa dá-se no seguimento da CEO da empresa me pedir para sair e me ter dado nota da sua vontade", sublinhou.

Sobre os "desalinhamentos" que Christine Ourimières Widener apontou como justificação para a saída de Alexandra Reis da companhia, a também antiga secretária de Estado do Tesouro sublinhou que "a diversidade de visões permitem uma discussão mais ampla e permitem tomar decisões mais informada e melhores"

O parecer da IGF, conhecido a 06 de março, indica que Alexandra Reis "terá de devolver à TAP os valores que recebeu na sequência da cessação de funções enquanto administradora, os quais ascendem a 443 500 euros, a que acrescem, pelo menos, 6610,26 euros, correspondentes a benefícios em espécie"

Ainda assim, o parecer refere que a antiga administradora "terá direito ao abono dos dias de férias não gozados naquela qualidade", detalha o documento" Contas feitas são 450 110 euros que irão regressar para a empresa pública.

Em atualização