Alexandra Reis queria TAP na "sede vintage" e opôs-se à ida para os CTT

A ex-CPO, ex-CFCO e ex CCO da TAP, ex-presidente do CA da NAV e ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, durante a sua audição na Comissão Parlamentar de Inquérito, na Assembleia da República, em Lisboa, 05 de abril 2023. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

A mudança de sede da TAP para o antigo edifício dos CTT, no Parque das Nações, em Lisboa, nunca chegou a avançar. Mas esta hipótese esteve em cima da mesa durante largos meses. Quem não viu esta mudança com bons olhos foi Alexandra Reis, que garante que sempre se opôs a esta hipótese. Esta foi apenas uma das várias divergências que opuseram a administradora à CEO Christine Ourmières Widener e que contribuíram para o desgaste da relação entre ambas.

"Mostrei sempre muitas reservas à mudança de sede. A TAP paga zero [euros] pelo edifico no qual está agora e mudar iria exigir pagar rendas e um custo extra com o fit out porque são sempre necessárias obras", disse esta quarta-feira, 5, durante a comissão de inquérito à TAP.

A mudar de instalações, a TAP iria pagar uma renda anual de perto de quatro milhões de euros. "Causou-me estranheza num momento em que a empresa iria ser privatizada estabelecer um contrato de longo prazo que só onera a empresa, não havendo necessidade objetiva", defendeu.

Além das questões financeiras havia ainda outros aspetos que não agradaram a Alexandra Reis, referentes às condições oferecidas aos trabalhadores.

"Era uma mudança que entendia como penalizadora para os colaboradores da empresa. Não se iria encontrar edifício em Lisboa com a dimensão suficiente por exemplo para ter uma cantina. O subsídio de alimentação na TAP é baixo e, neste momento difícil em que há cortes de salários não se deveria onerar os colaboradores com um custo extra", detalhou.

O estacionamento era outro dos pontos que não convenceu a antiga administradora, uma vez que no Parque das Nações os trabalhadores não teriam onde estacionar as viaturas.

Alexandra Reis garante que a atual sede da TAP está funcional apesar da necessidade de algumas melhorias. "Eu chamava-lhe vintage", disse, adiantando que nenhuma das soluções que propôs para evitar um encargo tão elevado com a mudança de instalações "não foram bem acolhidas".