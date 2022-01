Alexandre Fonseca: "Fomos o último país europeu a ter 5G"

Francisco de Almeida Fernandes 18 Janeiro, 2022 • 13:00 Partilhar este artigo Facebook

"Lançámos, finalmente, o 5G", começou por dizer Alexandre Fonseca, líder da Altice, na conferência "O Futuro é dos Fazedores", que assinala esta terça-feira o 10ª aniversário do Dinheiro Vivo. O CEO aproveitou a intervenção no evento para criticar o atraso na conclusão do leilão do espetro do 5G, que durou 11 meses, e lamentar que ainda existam frequências por atribuir. "Deixou-nos, pela primeira vez na história das telecomunicações, na cauda da Europa", afirma o gestor. Agora, defende, é necessário acelerar o passo e apostar na disponibilização generalizada da nova geração móvel, de forma a apoiar as empresas e a economia nacional no processo de digitalização e inovação.

O objetivo deverá ser, diz, "colocar Portugal a uma só velocidade", garantindo cobertura e acesso à rede a todos os cidadãos em território nacional. Mas se é verdade que o 5G significa mais velocidade de transmissão de dados para o consumidor comum, para as empresas a nova geração de telecomunicações poderá significar mais competitividade e maior capacidade de inovar. A indústria, aponta, é um dos setores de atividade que maior benefício pode tirar da tecnologia, nomeadamente por via da automação e sensorização que alavanca soluções de IoT (Internet of Things) no chão de fábrica, melhorando os índices de produtividade e de eficiência. "As fábricas e os gestores portugueses estiveram um ano em desvantagem", critica Alexandre Fonseca, referindo-se à vantagem dos restantes Estados-membros na utilização do 5G.

E porque os últimos dois anos têm evidenciado a importância da saúde, esta será igualmente uma das áreas que mais poderá desenvolver-se à boleia da nova geração móvel. "Outro setor onde provavelmente nos próximos meses e anos iremos continuar a sentir a importância do 5G é na área da saúde", acredita o CEO, dando como exemplos o aprofundamento da telemedicina e da monitorização remota de doentes.

"Olhando para o futuro, a educação é outra área-chave da aplicabilidade do 5G", observa o gestor, que defende a necessidade de apostar em métodos de ensino mais imersivos e interativos. "Não podemos esquecer que estes jovens serão os nossos gestores e empreendedores de amanhã", afirma.

Outro setor de atividade particularmente afetado pela pandemia e que poderá, igualmente, beneficiar do 5G será a logística. Neste campo, a automação e a utilização crescente de sensores inteligentes e conectados permitirá tornar as operações mais eficientes, contribuindo para as metas nacionais de sustentabilidade. "Esta é uma das áreas mais responsáveis pela pegada ambiental. O 5G será decisivo para a melhoria da sustentabilidade", defende o gestor. Destaque ainda para áreas como o metaverso, as criptomoedas ou a cibersegurança, que serão alavancadas pela nova geração móvel.

Continuar a investir no país

Alexandre Fonseca fez ainda questão de sublinhar o que considera ser uma disparidade entre os apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) às empresas (cerca de 25% dos fundos) e ao Estado. "São as empresas que criam valor, pagam impostos e criam emprego", aponta. Redirecionar o investimento público, complementado pelo privado, para a ciência, investigação e inovação é, na opinião do CEO, essencial para que o país consiga segurar "talentos e cérebros". "Portugal tem de deixar de ser um dador europeu de competências digitais", afirma, referindo-se à chamada fuga de cérebros para o estrangeiro.

"A Altice Labs produz tecnologia que hoje chega a mais de 60 países em cinco continentes. Diariamente, mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo usam soluções made in Portugal", recorda Alexandre Fonseca, que pede maior aposta na capacidade nacional de inovação. "É fundamental continuar a investir no ecossistema empreendedor", remata o líder da gigante das telecomunicações.