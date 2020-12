Algarve com "bom desempenho" de voz mas não nas zonas rurais. Meo é o melhor operador

Algarve, 18/06/2019 - Reportagem sobre rios no Algarve e tudo o que deles deriva para a região. Hotel Água Hotels Riverside, Parchal (Lagoa) (Filipe Amorim / Global Imagens) © Filipe Amorim / Global Imagens

No Algarve as operadoras apresentam um "bom desempenho" no serviço de voz, embora nas zonas rurais e mediamente urbanas os clientes tenham mais dificuldade em estabelecer chamadas. As zonas rurais também apresentam desempenhos inferiores no que toca aos dados. O Meo é o operador com melhor desempenho global, sobretudo no que toca aos dados, segundo o estudo da Anacom sobre o desempenho de serviços móveis de voz e dados na região.

O estudo realizado pelo regulador é o quarto realizado pela Anacom, depois do realizado nas regiões Alentejo, Norte e Área Metropolitana de Lisboa, neste caso abrangendo 16 municípios e cerca de 438.406 habitantes. O trabalho de campo relativo decorreu entre os dias 20 e 29 de outubro de 2020, tendo sido realizadas 983 chamadas de voz, 6497 sessões de dados e 590 098 medições de sinal rádio, correspondendo a aproximadamente 328 chamadas de voz, 361 sessões de dados e 65 566 medições de sinal rádio, por indicador e operador. Foram percorridos 273 quilómetros em testes.

Resultado? "O serviço de voz apresenta bom desempenho global em todos os operadores, embora nas áreas predominantemente rurais e mediamente urbanas, se observe uma degradação do desempenho, nomeadamente no que toca à capacidade de estabelecimento de chamadas", alerta a Anacom.

"Nos serviços de dados, em transferência de ficheiros, regista-se bom desempenho global, observando-se algumas diferenças entre os operadores e entre as tipologias de áreas urbanas", refere o regulador.

"O operador Meo regista as velocidades médias de transferência de ficheiros mais elevadas, em download e em upload. Nas áreas mediamente urbanas e predominantemente rurais observam-se as velocidades médias de transferência de ficheiros mais baixas, tanto em download como em upload. Observa-se ainda uma variabilidade muito elevada deste indicador, registando-se valores máximos da ordem de 209 Mbps e 63 Mbps e mínimos de 0,008 Mbps e 0,015 Mbps, respetivamente em download e upload", refere a Anacom.

"Os serviços de navegação na Internet e youtube video streaming, e também a latência de transmissão de dados, apresentam desempenhos inferiores, face à transferência de ficheiros, observando-se também algumas diferenças entre operadores e tipologias de áreas urbanas. De uma forma geral, registam-se piores desempenhos nas áreas mediamente urbanas e predominantemente rurais", destaca.

Analisando o quadro por desempenho, nos três itens analisados o Meo é o operador que surge mais vezes isolado na primeira posição - caso da velocidade da transferência de dados em dowload e upload; duração da transferência da página web, resolução de vídeo, nível de sinal GSM e nível de sinal LTE - enquanto a NOS surge por mais vezes (5) na terceira posição, com o pior desempenho nos três itens relativos a cobertura de rádio, resolução de vídeo e velocidade de transferência de dados.