Algora conclui compra da Solvay Portugal e passa a chamar-se HyChem

A Algora, 'joint venture' portuguesa entre a A4F e a Green Aqua, concluiu o processo de compra da Solvay Portugal, que passa a chamar-se HyChem, sem revelar o valor do negócio, foi hoje anunciado.

"A Algora - Sustainable Investments, SGPS concluiu com êxito a operação de aquisição da Solvay Portugal - Produtos Químicos, SA, que vinha negociando com o grupo Solvay e que fora anunciada no final de setembro de 2020", informou em comunicado.

Questionada pela Lusa sobre o valor da compra ao grupo belga Solvay, a Algora disse que "a informação sobre o valor envolvido no negócio é considerada reservada".

Finalizada a aquisição, a Solvay Portugal passa agora a chamar-se HyChem, SA, sociedade que trabalhará em parceria com a recém-criada Solvay Peróxidos (produtora de peróxido de hidrogénio) e com outras empresas localizadas no parque industrial.

Além da manutenção dos atuais postos de trabalho, a Algora pretende também reforçar o número de colaboradores, "face aos novos projetos que se aproximam".

O acordo agora fechado inclui a unidade de produção de clorato de sódio, todo o parque industrial de Póvoa de Santa Iria e a mina de Sal em Torres Vedras.

"O grupo Solvay mantém na Póvoa a instalação de produção de peróxido de hidrogénio, que passará a funcionar em simbiose de economia circular com a Algora", explicou a empresa.

"Estamos empenhados em melhorar as condições de operação da unidade de clorato de sódio, em aprofundar a relação com os clientes do setor da Pasta e Papel e em transformar o parque industrial da Póvoa, tornando-o mais eficiente e mais sustentável", afirmou o presidente do Conselho de Administração da Algora, Nuno Coelho, citado na mesma nota.

A Algora é uma empresa constituída em 'joint venture' entre a A4F, grupo bio-industrial focado no desenvolvimento e implementação de tecnologias para bioprocessos utilizando matérias-primas sustentáveis e recursos biológicos renováveis, e a Green Aqua, grupo de investimento especializado em unidades de produção de algas.