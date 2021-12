Alibaba de África vai contratar cem profissionais em Portugal em 2022

Hugo Conceição, responsável tecnológico do grupo Jumia, fotografado no escritório tecnológico do grupo na Europa, localizado no Porto. © Rui Oliveira/Global Imagens

É pela cidade do Porto que passa toda a tecnologia do "Alibaba" do continente africano. A Jumia é uma plataforma de comércio eletrónico fundada em Lagos, Nigéria, em 2012, e que conta com 7,3 milhões de consumidores ativos por ano. Lançado em 2017, o escritório da Invicta já conta com 350 pessoas e vai recrutar mais de cem ao longo do próximo ano.

O português Hugo Conceição é uma das figuras de referência do grupo africano. É o responsável tecnológico e por toda a parte da engenharia da Jumia. O grupo está assente em três pilares, todos desenvolvidos a partir de um escritório localizado perto da rotunda da Boavista.

Tudo começa no pilar da montra de produtos (marketplace), que liga milhões de consumidores a milhares de vendedores. O grupo foi reforçado, entretanto, com a componente da logística - para garantir a entrega das encomendas - e a parte financeira (Jumia Pay) - para gerir internamente as transações financeiras.

Outros negócios foram abertos mais recentemente, como a solução para entrega de refeições e de mercearias. As soluções para a logística e para as finanças também já são exploradas por entidades terceiras, em regime de marca branca.

Foi por causa de um "foguetão" que começou a relação entre o grupo Jumia e a cidade do Porto. A incubadora alemã Rocket Internet foi uma das primeiras investidoras na tecnológica africana - nem se imaginava que viria aí o primeiro unicórnio africano, a valer pelo menos mil milhões de dólares (884,2 milhões de euros) e a entrada na bolsa de Nova Iorque, em 2019.

A mesma Rocket Internet abriu um escritório de desenvolvimento no Porto, em 2012. "Foram feitos vários projetos neste escritório e um deles foi a Jumia", recorda Hugo Conceição. Cinco anos depois, a plataforma africana "tornou-se no único projeto" aqui no Porto. O foguetão alemão deu lugar ao unicórnio africano nesse momento. Passados cinco anos, a Jumia aposta cada vez mais em Portugal.

"No Porto, através da universidade, temos acesso a talento de grande qualidade. Grande parte da plataforma foi construída a partir daqui. Além do desafio tecnológico e do mercado africano sempre em crescimento, temos o propósito de mudar, para melhor, o dia a dia em África", nota o gestor.

Já neste ano, a equipa de Portugal passou a trabalhar com colegas no Egito. Além das duas horas de diferença entre Porto e Cairo, a organização da semana poderia ser um desafio. Só que a empresa deu a volta ao fim de semana à sexta e sábado no Egito.

"Em vez de perdermos dois dias ao fim de semana, só perdemos um. Treinámos a equipa do Cairo para que possa funcionar de forma completamente autónoma ao domingo, quando estamos fechados."

No próximo ano vão entrar no Porto mais engenheiros de software, gestores de produto e engenheiros de cibersegurança. O conhecimento em dispositivos móveis é fundamental, pois os consumidores dos 11 países africanos onde a Jumia está presente passaram de não ter nada a terem telemóveis com acesso à internet e onde podem comprar com toda a confiança.