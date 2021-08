Alitalia encerra operações no dia 15 de outubro

© ANDREAS SOLARO/AFP

A Alitalia confirmou nas redes sociais que já não irá vender mais bilhetes para voos programados para depois de 15 de outubro.

Os passageiros poderão remarcar as viagens já adquiridas para voos de outras companhias ou solicitar o reembolso integral do valor pago.

Após o encerramento das operações da Alitalia, a Italia Trasporto Aereo (ITA) substituirá a companhia aérea estatal e iniciará a atividade a 15 de outubro. Ou seja, o atendimento dos clientes passará a ser feito pela ITA.

A Alitalia já tinha declarado falência em 2017, mas, de acordo com a agência Reuters, a Itália chegou a um acordo com a Comissão Europeia após meses de disputa sobre o futuro da companhia aérea.



A ITA acabou por ficar com 52 aeronaves da Alitalia, bem como uma parte dos slots da companhia nos aeroportos de Milão e de Roma. O número de aeronaves deverá aumentar para 105 até 2025.