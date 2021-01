Allianz e Movimentos Olímpico e Paralímpico arrancam parceria de 8 anos

Dinheiro Vivo 11 Janeiro, 2021 • 19:23 Partilhar este artigo Facebook

Arrancou oficialmente neste mês de janeiro a parceria entre a seguradora Allianz e os Movimentos Olímpico e Paralímpico. Em comunicado, o CEO da Allianz SE, Oliver Bate, indica que a companhia "está orgulhosa de ser a Parceira Global de Seguros dos Movimentos Olímpico e Paralímpico".

"Como apoiante do ecossistema desportivo e através de valores centrais partilhados de excelência, amizade, inclusão e respeito, a Allianz e os seus 148 mil empregados e 100 mil agentes estão entusiasmados de apoiar os atletas, as suas famílias e as ambições", diz o CEO, em comunicado.

O anúncio desta parceria foi feito em setembro de 2018, culminando em vários anos de colaboração em projetos, iniciados em 2006.

A Allianz vai expandir iniciativas locais, ligando atletas e fãs, explica a empresa. A seguradora vai oferecer aos consumidores e empregados a possibilidade de participar na cerimónia da Tocha Olímpica, por exemplo. Além disso, é ainda indicado que "irá apoiar os movimentos com soluções de seguros e serviços à medida".

"Ao termos anunciado este acordo em 2018, as nossas equipas já estão a trabalhar juntas em mercados chave para apoiar os atletas e o Movimento Olímpico", afirma o presidente do Comité Olímpico, Thomas Bach. "No início deste ano Olímpico, estamos entusiasmados para começar a nossa colaboração global com a Allianz".

Já o presidente do Comité Paralímpico (IPC), Andrew Parsons, indica que a "Allianz traz visibilidade global aos atletas e aos valores do Movimento Paralímpico".