Allianz Portugal recebe "Selo da Igualdade Salarial"

O secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e a CEO da Allianz Portugal, Teresa Brantuas.

A seguradora Allianz Portugal foi distinguida, esta quarta-feira, com o "Selo da Igualdade Salarial da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira.

Este galardão, que visa premiar empresas que promovem a igualdade salarial entre mulheres e homens, "foi entregue simbolicamente no Dia da Mulher (8 de março) pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e pelo secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, durante uma visita à sede da Allianz Portugal, em Lisboa", de acordo com a mesma nota.

Para a CEO da Allianz Portugal, Teresa Brantuas, "este prémio é um reconhecimento que muito agradecemos e uma motivação para continuarmos neste caminho". "Estamos comprometidos com o progresso na equidade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres", acrescentou a presidente da comissão executiva.

Na cerimónia de entrega desta distinção, Ana Mendes Godinho felicitou a Allianz por ser umas das empresas mais bem classificadas do País em matéria de igualdade salarial.