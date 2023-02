Allianz vai deter 100% do capital da Cosec com a compra da participação de 50% do BPI

© RUI COUTINHO

A Allianz Trade, maior empresa de seguro de crédito a nível mundial, vai deter 100% do capital da COSEC, líder do setor em Portugal, com a compra da participação de 50% do BPI, foi anunciado esta sexta-feira em comunicado.

A Companhia de Seguros de Crédito (COSEC), fundada em 1969, constituiu-se como uma joint-venture, de 50/50, entre a Allianz Trade e o banco BPI em 2007. Com este negócio, a empresa sediada em Paris, França, passará a ser a única dona da companhia de seguros portuguesa.

"A operação está ainda sujeita às aprovações regulamentares, incluindo em matéria de concorrência, e deverá estar concluída no primeiro semestre de 2023", segundo a mesma nota de imprensa.

Para o administrador financeiro (CFO) do grupo e membro do conselho de administração da Allianz Trade, Loeiz Limon-Duparcmeur, "esta é uma grande oportunidade de negócio e um novo passo na estratégia de crescimento que permitirá à Allianz reforçar a nossa presença no sul da Europa".

Apesar desta aquisição, a COSEC e o BPI vão renovar a sua parceria, assinando um novo acordo de distribuição no momento da conclusão da transação, para dar continuidade à parceria entre a Allianz Trade e o banco português, detido pelo grupo espanhol Caixabank. Ou seja, os seguros de crédito comercializados pelo BPI continuarão a ser da COSEC.

Pedro Barreto, membro do conselho da administração e da comissão executivo da BPI, considera que "este acordo vai fortalecer ainda mais a cooperação entre o Banco BPI e a Allianz Trade na distribuição de seguros de crédito às empresas".

A Allianz Trade está presente em 52 países com 5 500 trabalhadores. Em 2022, o volume de negócios consolidado foi de 3,3 mil milhões de euros e as transações comerciais globais seguradas representaram 1057 mil milhões de euros em exposição.