Almadesign: duas décadas a colocar design nos transportes

José Rui Marcelino, CEO da Almadesign. © Direito reservados

A Almadesign é uma empresa portuguesa de design habituada a andar tanto em cima de carris como nas nuvens. É a responsável pelo conceito de design dos interiores e cabina da aeronave elétrica Alice Commuter, que lhe valeu em abril o prémio Crystal Cabin Awards na categoria de Cabin Concepts. Este não foi o primeiro voo desta firma mas o fruto de uma experiência de mais de duas décadas a casar o design e transportes.

"O foco da atividade da Almadesign é criar soluções de base tecnológica em torno do ser humano: inovação pelo design centrado no utilizador. As áreas de atuação da empresa são o design de transportes, o core business da empresa - aeronáutico, rodoviário, ferroviário e náutico - o design de produto e o design de interiores", explica José Rui Marcelino, CEO & Design Manager da Almadesign.

A empresa considera que a indústria nacional "tem um enorme potencial" e por isso "procuramos encontrar os melhores parceiros para desenvolver os projetos no design de transportes", mas desta vez decidiu partiu para novos destinos.

"Conhecemos a equipa da Eviation numa conferência internacional sobre aviação elétrica (...) nessa mesma conferência, foi apresentado o projeto Alice pelo CEO da Eviation, Omar-Bar-Yohay. O projeto da Eviation ainda não contemplava o interior da cabine e assim, de uma partilha de experiências informal entre os CEO das duas empresas surgiu a oportunidade de colaboração", conta o CEO. O projeto do interior de cabine demorou 18 meses a ser concretizado, fruto de um trabalho conjunto de companhias de diferentes países: Portugal, França, Alemanha, Espanha, Itália, EUA e Singapura.

"O maior desafio foi o curto espaço de tempo do projeto, tivemos menos de um ano para desenhar, desenvolver, construir e montar um protótipo completo, apresentado no International Paris Airshow 2019, em Le Bourget", responde quando questionado sobre o principal desafio de uma empreitada deste género. O desenvolvimento e construção de todas as peças foi feito em Portugal, mas o protótipo foi montado em França, "pelo que surgiram muitos desafios logísticos no processo de desenvolvimento, transporte e construção do protótipo".

Ainda assim, o responsável acredita que a união faz a força e que a concretização do projeto "só foi possível com o apoio de parceiros nacionais como a SETsa (Grupo Iberomoldes) que trabalhou connosco na engenharia, produção e assemblagem do protótipo, e com a equipa da Eviation que esteve sempre presente no apoio ao desenvolvimento do design".

Nos últimos anos, a Almadesign trabalhou na renovação dos interiores de cabine da TAP e na renovação do comboio Alfa Pendular. Ainda assim, não esconde que o Crystal Cabin Award é o projeto mais importante a nível mundial dos interiores de cabina aeronáuticos. Nesta categoria, eram também finalistas empresas como a Boeing e a Virgin Atlantic. Por isso, conseguir este prémio significa conseguir reconhecimento internacional".

José Rui Marcelino não esconde, por isso, que esta distinção pode funcionar como um bilhete para voos mais altos. "Tal como da primeira vez que ganhamos este prémio, em 2012, esperamos que a confirmação deste reconhecimento abra mais portas à internacionalização".