Alojamento e restauração entregaram menos 270 milhões de euros em IVA

Restauração foi um dos sectores mais afetado pela crise do turismo durante a pandemia. © Rui Oliveira/Global Imagens

Dinheiro Vivo 06 Julho, 2021 • 09:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os setores do alojamento e o da restauração entregaram menos 270 milhões de euros em IVA, de acordo com a edição desta terça-feira, 6 de julho, do jornal Público. Estas duas atividades económicas, de acordo com a mesma fonte, registaram uma quebra de mais de 40% no ano passado, o que é mais do que qualquer outro setor de atividade em que existe um incentivo para os contribuintes pedirem fatura com o número de contribuinte, fazendo com que o valor a entregar de IVA ao Estado recuasse em cerca de 270 milhões de euros.

Estes dois setores têm sido duramente afetados pela pandemia. As limitações impostas para controlar a propgação do vírus levaram a que, tanto a restauração como o alojamento, tenham ou estado fechados semanas a fio ou com uma atividade muito diminuta. A quebra nas receitas tem sido elevada e o verão não deverá ser suficiente para criar um balão de oxigénio que permita a estas atividades ter mais robustez para enfrentar a época baixa.

O governo criou um plano de reativação do turismo, que contempla medidas para a capitalização das empresas, ajudando-as também a mitigar os efeitos do fim das moratórias públicas, previsto para 31 de setembro. Contudo, essas medidas ainda não entraram em vigor.

Ainda em entrevista ao Dinheiro Vivo e TSF, a 26 de junho, a secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto, dizia que "é fundamental injetar dinheiro na tesouraria das empresas a fundo perdido. Não temos outra alternativa. Não podemos criar mais endividamento nestas empresas e precisamos também de resolver a questão das moratórias, porque não estão resolvidas".

E admitia que, se nada for feito, estes setores podem ter pela frente muitas falências. "Sim, se nada daquilo que estivemos a falar acontecer, sim. Como sabem, a AHRESP desde março de 2020 que tem vindo a monitorizar estes setores de atividade. Fazemos um inquérito mensal com uma amostra muito significativa e fizemos um balanço desses resultados e chegamos à conclusão que cerca de 36% das empresas do setor da restauração e bebidas diz que não tinha condições para abrir portas e que iria entrar em processos de insolvência. Não temos dados dessas insolvências porque são processos complicados, mas que não iriam conseguir continuar de portas abertas. No caso do alojamento turístico o número baixa um bocadinho, ronda os 17% - isto em termos médios ao longo de um ano - mas também é expressivo. À medida que o tempo vai passando sem apoios e com restrições, estas intenções e concretizações se vão adensar", respondeu Ana Jacinto quando questionada se podemos ter uma vaga de falências nos próximos meses.

Por outro lado, e para estimular o consumo, o governo lançou a 1 de junho o IVAucher, medida que permite acumular o valor do IVA nos três setores mais atingidos pela pandemia - alojamento, restauração e cultura - até 31 de agosto e usar esse valor no quarto trimestre do ano nessas atividades.