Alojamento local com quebras de 55% em Lisboa e Porto face a 2019

O mercado de alojamento local registou quebras de 55% a 60% nas duas principais cidades do país em 2021 na comparação com 2021. Além da retirada de habitações das plataformas, o arrendamento a nómadas digitais ou o regresso aos contratos a longo prazo têm sido as principais alternativas para os proprietários manterem rendimento.

A edição desta segunda-feira do jornal Público refere que na cidade do Porto havia 7781 apartamentos registados na Plataforma da Taxa Municipal Turística, gerida pelo município local. O número está mais próximo dos dados de 2018 (7288 apartamentos) do que de 2019 (8589 alojamentos).

Em Lisboa, os dados do Registo Nacional de Alojamento Local, indicam que houve 1022 cancelamentos e 1066 novas aberturas em 2020 e 2021. No total, há mais de 19 700 alojamentos na capital, embora mais de 2500 não estejam ativos, segundo a Associação de Alojamento Local em Portugal (ALEP).

As duas maiores cidades do país concentram cerca de 28% da oferta de alojamento local. No interior do país, pelo contrário, houve distritos com mais de 30% no crescimento de novas aberturas: Bragança (mais 50%); Guarda (mais 47%); Portalegre (mais 36%) e Vila Real (mais 32%).