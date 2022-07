Alojamento Local: Equipa portuguesa lidera expansão da GuestReady em Espanha

© Orlando Almeida / Global Imagens

Uma centena de portugueses vai liderar a expansão da plataforma de gestão de Alojamento Local (AL) GuestReady em terras espanholas. A empresa suíça de gestão de propriedades de aluguer de férias de curta e média duração, que opera em Portugal desde 2018, dá mais um passo na internacionalização e vai começar a operar nas cidades de Valência e Madrid. O negócio em Espanha será gerido pela equipa portuguesa.

A plataforma, que gere mais de 3200 propriedades em 30 cidades na Europa e no Médio Oriente, firma a aposta no país vizinho à boleia do crescimento do AL no país. O managing director da GuestReady em Portugal e Espanha, Rui Silva, explica, em comunicado, que "as dormidas em alojamentos turísticos não hoteleiros [em Espanha] atingiram mais de 9,3 milhões em abril, o que significa um aumento de 238,7% em comparação com os números de 2021". Os bons números aliciaram a empresa a avançar com uma operação ibérica.

A GuestReady disponibiliza aos proprietários de imóveis para arrendamento serviços que incluem gestão de pagamentos, manutenção e reparações, limpeza e gestão do check-in e check-out de hóspedes. Através da aplicação GuestReady, disponível para iOS e Android, o proprietário pode verificar em tempo real o desempenho do imóvel: o estado e detalhes das reservas feitas, a taxa de ocupação, ou mesmo o rendimento.É ainda possível alterar informações básicas de alojamento, tais como códigos de porta ou senhas Wi-Fi, bem como visualizar todos os anúncios que listam o imóvel.

Presente em Portugal há quatro anos, em 2021 a empresa suíça avançou com a compra da The Porto Concierge, a maior firma de gestão da Airbnb em Portugal. No total, no passado mês de junho a plataforma geriu mais de 14 mil reservas a nível mundial com uma taxa média de ocupação de 80%.