Alta fidelidade de luxo made in Faro é quatro vezes mais barata que nas grandes marcas

"Vocês são um fenómeno", exclama António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar, referindo-se ao fabricante de produtos de alta fidelidade, que a propósito do Conselho de Ministros na região do Algarve, esta quinta-feira, esteve presente na inauguração das novas instalações da Innuos em Faro.

A Innuos é uma empresa portuguesa, criada por Nuno Vitorino e Amélia Santos, casal de engenheiros formados no Instituto Superior Técnico. Produz equipamentos de alta fidelidade, destinados à reprodução de música em formato digital, nomeadamente servidores com capacidade de armazenar uma cópia exata do conteúdo de uma biblioteca de CD de áudio e leitores de rede (streamers), entre outros.

Os preços começam nos 1200 euros para o servidor ZENmini Mk3, subindo até aos 20 mil euros, no caso Statement, o topo de gama da marca.

Sem distribuidores, o modelo de negócio permite-lhes colocarem no mercado produtos de excelência a preços muito competitivos: "O mesmo produto feito por um outro fabricante com reputação no mercado seria quatro vezes mais caro", refere Nuno Vitorino. "AA empresa no ano passado teve uma faturação a rondar os cinco milhões de euros", acrescenta Amélia Santos.

Depois de uma visita a todos os departamentos da empresa, o ministro António Costa Silva ficou rendido à audição da Nona Sinfonia de Beethoven, uma das suas músicas preferidas, a tocar a partir do servidor Statement, integrado num sistema high end de muitos milhares de euros. "Nada se faz sem competências profissionais", realçou no fim, a importância daquilo que a Innuos está a fazer para o desenvolvimento sobretudo da região algarvia e para o País.