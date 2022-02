Alter Solutions quer contratar 100 talentos e atingir 26,5 milhões de receitas em 2022

© D.R

O grupo francês Alter Solutions iniciou atividade em Portugal há seis anos e, desde então, o crescimento em solo nacional faz-se a dois dígitos. A casa-mãe reconhece capacidade à Alter Solutions Portugal, que fechou 2021 com uma receita de 20,4 milhões de euros, mais 53% face a 2020, e prevê este ano atingir os 26,5 milhões em volume de negócios. A empresa também quer recrutar mais cem profissionais, pelo menos, estimando fechar 2022 com 600 trabalhadores.

André de Novais Salgado, managing director da Alter Solutions Portugal, afirma que a empresa tem registado um desenvolvimento do negócio "francamente positivo", justificando os resultando com a "dinâmica" do setor tecnológico. Lembrando o contexto pandémico, o gestor nota que em 2020, a pandemia levantou barreiras nos dois primeiros trimestres, mas a operação "adaptou-se" e manteve o "crescimento a dois dígitos que faz parte da dinâmica do setor". O ano de 2021 acabou por se revelar "um ano histórico e disruptivo", com a Alter a registar o maior número de entradas de talento - companhia tinha 375 talentos em janeiro, e fechou 2021 com 500 quadros -, e a sentir "mais valor agregado", em Portugal.

A Alter Solutions Portugal integra um grupo tecnológico criado em 2006. A operação portuguesa arrancou em 2016, contando com escritórios em Lisboa e no Porto. A empresa define-se como uma consultora tecnológica que oferece serviços, fundamentalmente, em duas grandes áreas: desenvolvimento de software e cibersegurança. Os projetos surgem em modelos de outsourcing, nearshore e turnkey projects, com a empresa a captar clientes na banca, nas telecomunicações, nos transportes e no setor da energia.

Dos mais de 20 milhões de euros de faturação em 2021, cerca de 90% tem origem na área de desenvolvimento de software. Ainda assim, André de Novais Salgado, que também é o diretor da área de desenvolvimento de negócio da consultora a nível internacional, conta que a empresa sente um crescimento na procura por serviços de cibsersegurança. Mas é a área de engenharia de software que tradicionalmente tem maior procura do lado dos clientes. Não obstante, o gestor garante, tendo em conta a escassez de talento no mercado, que a empresa tem uma equipa qualificada e especializada em cibersegurança - aliás, sobre este tema a empresa revelou também ter sentido dificuldades devido ao ciberataque à Vodafone, mas contornou a questão através de um sistema de redundância fornecido por outro operador, a Altice.

O resultado do exercício de 2021 confirma o "crescimento consolidado" da empresa, que fixou o lucro antes de impostos e depreciações (EBITDA) em dois milhões de euros, segundo André de Novais Salgado. O desempenho faz o grupo olhar para Portugal como um "selo de qualidade". A faturação de 2021 representa quase metade do volume de negócios total do grupo (44 milhões de euros). O managing director da operação portuguesa explica que Portugal tem estado "mais forte na geração de negócio", daí o "crescimento acentuado", que o grupo reconhece. Note-se que o país tem a operação do grupo com maior número de quadros (500 em 750 trabalhadores).

De acordo com o chief operations officer (COO), Bernardo Estriga, a filial portuguesa beneficia da "muita procura internacional por Portugal", sobretudo através de projetos nearshore (empresas estrangeiras procurarem serviços numa outra geografia, mas relativamente próxima e com o mesmo horário e com condições laborais diferentes). "As boas infraestruturas que o país tem também ajudam", acrescenta.

Brasil e América Latina são alternativas à escassez de talento no país

O foco da Alter Solutions Portugal, agora, é atingir um novo patamar: fechar 2022 com uma receita de 26,5 milhões de euros.

Para lá chegar a empresa vai reforçar os recursos humanos, procurando fazer crescer o número de quadros em 21%. Isto significa contratar, pelo menos, mais 100 pessoas. Ou seja, a Alter Solutions Portugal deverá chegar ao final de 2022 com um total de 600 trabalhadores.

De acordo com Bernardo Estriga, a escassez de talentos que se assiste em Portugal para áreas tão qualificadas como o setor tecnológico poderia ser uma barreira à política de recrutamento. "A taxa de rotatividade em Portugal é de entre 4% a 5%", diz. Mas a empresa tem um plano, que vem implementando há algum tempo: olhar para uma "pool de talentos global", isto é, procurar profissionais fora de Portugal.

Já em 2021, 179 das pessoas contratadas foram identificadas fora de Portugal. Atualmente, entre os 500 trabalhadores identificam-se 14 nacionalidades - os responsáveis explicam que tratando-se de um grupo multinacional a diversidade e a abertura em acolher talentos de outras geografias acaba por ser uma vantagem competitiva.

O foco do scouting passa, sobretudo, pelo Brasil e por países da América Latina.

A empresa vai procurar profissionais fora de Portugal não só pela escassez de talento, mas também pelas vantagens do trabalho remoto, que está instituído no quotidiano da consultora tecnológica. Quanto ao trabalho remoto, refira-se, que a consultora decidiu atribuir um abono a cada trabalhar de 25 euros mensais, face à legislação sobre o novo regime de teletrabalho em vigor desde o início do ano.

Não obstante, um dos propósitos em recrutar fora de Portugal é trazer talentos internacionais para o país, beneficiando de elevadas taxas de rotatividade noutros mercados - é o caso do Brasil, segundo os responsáveis da consultora.

O managing director e o COO explicam que a empresa oferece condições de realocação, tendo uma equipa específica de recursos humanos "pronta" a dar todo o apoio necessário para uma mudança de vida, "que muitas vezes envolve a restante família". A ajuda que a empresa procura pode ir "desde a escolha de local para morar até encontrar uma creche ou escola", incluindo um apoio psicológico especializado - um serviço criado quando surgiu a pandemia da covid-19.

Dos profissionais a recrutar, André de Novais Salgado assegura que serão contratações da Alter Solutions Portugal, embora fiquem disponíveis para apoiar, se necessário, em outros mercados. "80% dos quadros da nossa operação está dedicado ao esforço nacional".

A Alter Solutions Portugal conta hoje com 120 clientes, identificando-se grandes empresas nacionais como a NOS e a Farfetch. Mas a empresa também participa em projetos em todos os mercados onde o grupo tem atividade. Por isso, gigantes mundiais como a Daimler ou a PSA são servidos por esta consultora tecnológica, a partir de Portugal. Também na angariação de clientes a operação tem uma meta para este ano: chegar aos 135 clientes.

Além de Portugal, o grupo Alter Solutions opera em França, Alemanha, Bélgica e Polónia. Lá fora, os escritórios encontram-se em Versailles (França), Dusseldorf, Munique, Munster (Alemanha), Bruxelas (Bélgica) e Varsóvia (Polónia). Para 2022, o grupo espera abrir novos escritórios nas cidades alemãs de Hamburgo e Berlim, bem como entrar em Espanha, com escritório em Madrid, e em Luxemburgo.

O grupo espera fechar 2022 com uma receita global de 60 milhões e cerca de mil trabalhadores empregados.