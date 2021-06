Altice abre processo de despedimento coletivo

Alexandre Fonseca, CEO da Altice © Filipe Amorim/Global Imagens

A Altice Portugal vai avançar com um processo de despedimento coletivo nas próximas semanas que vai afetar 300 trabalhadores.

Segundo confirmou fonte oficial, a empresa "vai dar início, nas próximas semanas, a um processo de rescisões unilaterais de contratos de trabalho através de um despedimento coletivo, inserido no Plano Integrado de Reorganização da Empresa."

A decisão vai afetar "menos de três centenas de trabalhadores".

Em causa está o Programa Pessoa, que tem permitido a reorganização da Altice, mas que a empresa admite estar ainda "ainda aquém do efeito pretendido". A empresa tem atualmente cerca de 17 mil trabalhadores. Nos últimos dois anos admitiu 5500 pessoas.

A Altice refere que a opção pelo despedimento coletivo é "realizada tendo presente que é o único meio que pode garantir aos trabalhadores o acesso a medidas de proteção social, nomeadamente ao subsídio de desemprego" e responsabiliza o "contexto muito adverso que se vive no setor das comunicações eletrónicas" devido ao "ambiente regulatório hostil, a falta de visão estratégica do país, o contínuo, lamentável e profundo atraso do 5G, bem como a má gestão deste dossier, e ainda as múltiplas decisões unilaterais graves da ANACOM e de outras autoridades, sempre com a cobertura da tutela, e que ao longo dos últimos 4 anos destruíram significativamente valor."

Apesar da decisão de avançar para a rescisão com cerca de 300 trabalhadores, Alexandre Fonseca, o CEO da Alice anunciou internamente que está a ser considerado um aumento salarial transversal, a incluir na revisão do Acordo Coletivo de Trabalho".

Internamente foi ainda anunciado "um Programa de Apoio, através da atribuição de bolsas a filhos de colaboradores que ingressem no ensino superior no ano letivo 21/22.