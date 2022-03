Altice. Ana Figueiredo promete "continuar legado" deixado por Fonseca

Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, e Alexandre Fonseca, co-CEO da Altice Europe © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A nova presidente executiva da Altice Portugal, Ana Figueiredo, afirmou esta sexta-feira que encara como "principal desafio" a continuação do legado deixado pela liderança de Alexandre Fonseca no grupo Altice Portugal, "adicionando alguns capítulos de sucesso".

A partir de 2 de abril, Ana Figueiredo assume a liderança da comissão executiva da Altice Portugal, enquanto Alexandre Fonseca - CEO da operação portuguesa desde 2017 - passa a co-CEO da Altice Europe. Fonseca manter-se-á, ainda, como presidente do conselho de administração do grupo Altice Portugal.

"O principal desafio será continuar, adicionando capítulos de sucesso à história de sucesso que temos como Altice Portugal", afirmou a gestora, que até aqui era CEO da AlticeDo (operação do grupo Altice na República Dominicana), em conferência de imprensa.

"Herdo obviamente toda uma história de várias gerações que construíram não somente aqui toda a atividade em Portugal" como também pelo que "foi construído pelo Alexandre [Fonseca]", nos quatro anos e meio em que "liderou esta organização", acrescentou.

Ana Figueiredo realçou também que "a missão é a mesma", procurando manter a empresa como "pioneira". No entanto, notou que o setor das telecomunicações vive um "contexto único".

A gestora tem pela frente a missão de consolidar as ofertas 5G da dona da Meo, numa altura em que o setor entra numa nova fase de desenvolvimento. Além disso, terá de solucionar o tema da regulação, tendo em conta que a Altice está de relações institucionais cortadas com a Autoridade Nacional de Comunicações. "Vou pedir uma reunião com a Anacom", garantiu.

Na mesma conferência, Alexandre Fonseca, até aqui CEO da Altice Portugal, garantiu que Ana Figueiredo foi escolhida com base na capacidade e competência e não por uma questão de paridade, reforçando que a gestora terá "toda a autonomia para implementar a sua estratégia".

A nova CEO vai contar com todos os membros da atual comissão executiva (comex) da Altice Portugal, que se mantêm em funções apesar da ida de Fonseca para a estrutura de liderança internacional.

O comex é composto por Alexandre Matos (administrador financeiro), João Teixeira (administrador para área tecnológica), João Zúquete da Silva (administrador para os recursos humanos), João Epifânio (administrador para o segmento consumo), Nuno Nunes (administrador para o segmento empresarial) e Alexander Freese (administrador com pelouro das operações).

Ana Figueiredo, a primeira mulher a liderar uma telecom da Altice

Esta não é a estreia de Ana Figueiredo na Altice. Aos 48 anos e licenciada em Administração e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), com MBA pela Católica e Nova Business School, desde 2018 que a gestora desempenha funções como CEO na AlticeDo.

Tem o estatuto de ter sido "a primeira mulher a presidir a um operador de telecomunicações no país, onde foi responsável pela reestruturação estratégica e operacional da empresa que conduziu ao acentuado crescimento e consolidação da Altice no mercado da República Dominicana", onde também presidiu à Associação de Empresas de Investimento Estrangeiro.

Também com duas décadas de telecomunicações no currículo, Ana Figueiredo entrou para o grupo PT em 2003, depois de passar pela auditoria na Galp e na EY. Em 2016, foi escolhida como chief audit executive do grupo Altice na Suíça, supervisionando as operações em França, Estados Unidos, Israel, Portugal e República Dominicana.