Altice continua a investir na fibra. Mais 500 freguesias 100% fibra em 2020

A Altice Portugal vai continuar a investir na ligação em fibra do país e até ao final do ano mais 500 freguesias nacionais estarão ligadas pela fibra da dona do Meo que, em junho, antecipou meta de ligar 5,3 milhões de casas até 2020.

“Concluímos mais cedo do que estava previsto” a ligação de 5,3 milhões de casas/empresas anunciada em setembro de 2015 com conclusão apontada até final de 2020, lembra Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, numa conferência transmitida através da internet.”Mesmo neste momento (do confinamento) não paramos de construir fibra ótica” e “vamos continuar até levar fibra a todo o país”, garante.

“Hoje Portugal é também um case study no que toca à velocidade de construção e qualidade da fibra”, diz, referindo que, em velocidade cruzeiro a companhia chegou a ligar 100 mil casas/mês e “não só em Lisboa e Porto”.

A fibra do Meo chegou a um total de 308 municípios, a 27 mil lugares, tendo sido instalados 4,5 milhões de quilómetros de fibra, o equivalente a 112 voltas à terra.

Há 6 milhões de casas em Portugal, das quais cerca de 600 a 700 mil vazias, cerca de 5,3 milhões primeiras e segundas casas. “A partir de agora o nosso investimento não está balizado num lógica de projeto para atingir um número concreto. Vamos continuar a investir à medida que nos vamos deparando com bolsas no território português que carecem ainda de investimento”, diz Alexandre Fonseca, à margem da apresentação.

“Uma das questões que aguardamos, e acho que é relevante e no momento de construir o OE será relevante, é percebermos como – temos visto alguns comentários do ponto de vista político com a cobertura de serviços em todo o país, de que forma esse objetivo vai ser concretizado”, diz. O investimento vai acontecer, “não temos um número concreto”, mas é “muito importante que haja agora uma estratégia nacional para permitir em que em bolsas do território em que não há retorno para se fazer esses investimentos avultados, gostaria de perceber como existirão alguns incentivos ao investimento privado ou coinvestimento público-privado para garantir que chegamos aos tais 6 milhões”, diz.

Uma aposta que “tem garantido à Altice Portugal a liderança de serviços e de negócios”, refere Luís Alveirinho, Chief Technology Officer (CTO) da Altice Portugal. Neste momento, segundo dados da Anacom 87% das famílias têm acesso à fibra ótica com cerca de 50% a aceder ao serviço de televisão paga através desta rede.

Na segunda metade do ano a operadora, que já tem 100 freguesias 100% ligadas com rede fibra do Meo, quer mais 500 freguesias 100% ligadas com fibra, anunciou o CTO.

Investimento vai depender do ambiente económico e regulatório

Até os investimentos estavam muito alicerçados em fibra ótica, agora o investimento vai centrar-se noutros quadrantes tecnológicos: “O 5G está à porta, acredito eu, temos aqui um conjunto de desafios que também irão carecer de capacidade de investimento”, diz.

“Já ninguém discute a nossa capacidade de investimento, agora a quantidade de investimento que vamos colocar no terreno vai depender do ambiente económico e também regulatório que tenhamos em Portugal. Não é possível continuarmos a fazer investimentos desta dimensão e a continuar a ter um ambiente regulatório que destrói valor”, afirma Alexandre Fonseca.

“Qualquer acionista questiona o investimento num país quando o ambiente regulatório é adverso”, diz, e “hoje o ambiente regulatório das telecomunicações é hostil”.

(notícia atualizada às 14h10 com mais declarações do CEO da companhia)