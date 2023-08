Altice contrata escritórios de advogados Vieira de Almeida e Uría

© Arquivo / Global imagens

A Altice contratou dois escritórios de advogados para apoio no caso Picoas, em Portugal. A notícia é avançada pelo Jorna Económico (JE), que adianta ainda que o grupo pode avançar com processos contra os suspeitos.

Segundo o JE, o escritório Vieira de Almeida terá sido contratado para defender a empresa no âmbito do processo criminal contra Armando Pereira. Já o Uría Menendez-Proença de Carvalho apoiará o grupo no âmbito da investigação interna.

Recorde-se que em conferência de imprensa, na semana passada, Patrick Drahi declarou sentir-se "traído" e declarou que o grupo está a levar a cabo uma investigação interna em Portugal e França e outras jurisdições onde existem a empresas ligadas Hernâni Vaz Antunes e Armando Pereira.

Ao todo serão 100 as empresas envolvidas nesta situação e o fundador da Altice revelou que o grupo já começou a substituir esses fornecedores e que também foram substituídas 15 pessoas, com funções de responsabilidade na empresa, tanto em Portugal como em França.