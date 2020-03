Altice contrata para nova direção de informação do Sapo

Mário Carneiro, antigo jornalista da RTP e da TVI, é o novo diretor de informação do portal Sapo, confirmou Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, ao Dinheiro Vivo. O profissional assume funções desde o início de março.

“O Sapo é um órgão de comunicação social, está registado na Entidade Reguladora para Comunicação Social, e no âmbito da política que temos vindo a falar nos últimos dois anos, de juntar a componente de conteúdos e de media à nossa estratégia empresarial, decidimos dinamizar esta vertente (de informação) do Sapo, ainda hoje o principal de contacto online dos portugueses, com quase 4 milhões de hits todos os meses no seu portal principal”, justifica Alexandre Fonseca.

“Decidimos que na área da informação, fruto dos vários parceiros que temos, vamos dar uma organização diferente. Por isso, temos agora uma pessoa responsável por uma linha editorial daquilo que são os conteúdos produzidos não apenas pelos nossos parceiros, mas aqueles que são desenvolvidos por nós, nos nossos canais. É sabido que temos um Sapo 24, um conjunto de canais verticais que se destinam à informação”, continua o gestor. “É um caminho natural”.

O CEO da Altice não quis, no entanto, comentar projetos concretos que venham a ser dinamizados na sequência desta nova reorganizaçao do portal. “Sobre projetos concretos, oportunamente iremos anunciá-los. Em breve iremos falar sobre os vários projetos e ideias que temos também para o Sapo, não apenas na área de informação, mas também de entretenimento”, disse apenas.

Autor e apresentador de programas de entrevistas exibidos em diversos canais da RTP, Mário Carneiro exerceu como jornalista desde 1992 tendo trabalhado em televisão na estação pública e na TVI. Foi assessor do Gabinete da secretária de Estado dos transportes, Ana Paula Vitorino, e da Expo 98, tendo ainda sido diretor de comunicação do Sporting em 2015.

Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa é coautor, com António Luís Marinho, de 1974 – O Ano que Começou em Abril e 1975 – O Ano que Terminou em Novembro, editados pela Temas e Debates e pelo Círculo de Leitores.