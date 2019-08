Altice cria mais de 100 novos postos de trabalho na Madeira

Em apenas três meses, a Altice Portugal já recrutou mais de uma centena de colaboradores para o seu centro de contacto no arquipélago da Madeira, onde já trabalhavam 300 pessoas. A maioria já se encontra a desempenhar funções ou a receber formação, nota a empresa em comunicado.

“Esta contratação de mais 100 novas pessoas é um investimento da maior relevância para a operação da Altice Portugal, não só na Madeira, mas no país uma vez que estes colaboradores vão ser o front office da empresa em muitos momentos”, afirma Alexandre Fonseca, presidente da Altice Portugal. “Ao longo dos anos, temos sempre vindo a reiterar o nosso compromisso com a Região Autónoma da Madeira (RAM), contando com o empenho e disponibilidade do Governo Regional, sendo um empregador de relevo, uma referência tecnológica e um importante agente de desenvolvimento socioeconómico, promovendo a aproximação à comunidade madeirense e reforçando o investimento na região.”

A este investimento junta-se também o projeto do polo da Altice Labs na Ribeira Brava – Ribeira Valey -, com a preparação de dois projetos de inovação em parceira com a Universidade da Madeira. A Altice dá conta do apoio prestado pelas entidades locais que “se têm empenhado no sucesso deste projeto”, que tem como objetivo o desenvolvimento de produtos made in Madeira.

Além da criação e manutenção de postos de trabalho, a Altice Portugal levou ainda a cabo um investimento em fibra ótica em quase 80%, sendo essa cobertura total, de 100%, na ilha do Porto Santo, além de reforço de cobertura de rede móvel nos túneis da ilha.