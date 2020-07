Altice dá energia ao Meo. Clientes com acesso a tarifário com energia renovável

Depois da compra de 51% da Blueticket, a Altice Portugal deu mais um passo na diversificação de negócios da operadora com o lançamento do Meo Energia, um tarifário que junta energia, produzida exclusivamente a partir de fontes 100% renováveis, e benefícios de comunicações. O arranque da nova oferta, disponível apenas para clientes residentes em Portugal Continental, é acompanhada por uma campanha de comunicação.

“Seremos dos primeiros operadores de telecomunicações europeus a surgir com um oferta que junta energia e telecomunicações”, realça Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, na conferência de apresentação do novo serviço. Um “projeto único” que “certamente outros seguirão”, atirou o gestor, destacando mais um passo da companhia em termos de inovação de produto, num momento de incógnita da economia por causa da pandemia do covid-19.

“Num momento em que grande parte da economia está em suspenso a Altice dá um passo em frente, investe e posiciona-se como líder de mercado”, diz Alexandre Fonseca, reforçando que o novo serviço representa “mais um investimento em Portugal e de apoio aos empresários portugueses” e “um contributo para termos um planeta melhor”.

O Meo Energia é um “mais um passo” no pilar de inovação da operadora, depois de “mais de um ano de trabalho com o nosso parceiro”, a PT Live (que passará a designar-se Meo Energia), o parceiro “comercializador exclusivo” da oferta de energia, refere ainda o gestor.

Lançado em piloto em finais de outubro passado, envolvendo o trabalho de cerca de 50 pessoas o Meo Energia chega agora ao mercado nacional – exeto Madeira e Açores uma vez que o sector da eletricidade não está liberalizado nas regiões autónomas – prometendo ser um tarifário “que poupa na carteira e no ambiente”, garante Alexandre Fonseca. “É um tarifário exclusivo para clientes com pacote Meo, que dá benefícios na convergência entre telecomunicações e energia”.

João Epifânio, administrador com o pelouro da área de consumo, fala mesmo de “um terceiro movimento de convergência de utilities no país”. O tarifário permite duplicar a net dos telemóveis dos clientes.

O movimento surge depois de várias iniciativas levadas a cabo pela operadora no sentido de uma maior diversificação de áreas de negócio – como é o caso da aposta na área dos seguros (para equipamentos), dos serviços financeiros, do outsourcing com a entrada de uma nova operação em Portugal através da Intelcia, ou ainda da bilhética, com a compra de 51% da Blueticket – e uma semana depois da companhia ter anunciado um reposicionamento da marca Meo.

A campanha para o Meo Energia assenta nos pilares da campanha institucional. Com criatividade da Partners, sob o mote Liga-te a uma nova energia, a nova campanha recorre de novo aos embaixadores Carolina Deslandes, Chakall, Frederico Morais, Jéssica Silva e Miguel Oliveira. A campanha de comunicação multimeios será veiculada nos meios habituais – TV, exterior, imprensa e digital – a partir de hoje, 10 de julho.