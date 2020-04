Altice e Huawei disponibilizam tecnologia ao Ministério da Saúde

A Altice Portugal e Huawei vão disponibilizar tablets e sistemas de videoconferência ao Ministério da Saúde. O objetivo é que quem está em contexto hospitalar possa continuar em contacto com a família em casa.

Através de comunicado, as duas empresas indicam que “colocaram à disposição do Ministério da Saúde centenas de equipamentos de comunicações que vão permitir manter ligados milhares de portugueses, nomeadamente profissionais de saúde e doentes internados que, devido às circunstâncias impostas pelo surto pandémico de Covid-19, se encontram atualmente privados de contactar com as suas famílias”.

Os tablets disponibilizados contam com ligação de dados móveis 4G e infraestrutura Wi-Fi. Já os dez sistemas de videoconferência disponibilizados vão assegurar a comunicação remota com parceiros e profissionais de saúde ou fornecedores.