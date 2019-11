Altice. “Esta estratégia está a dar certo”

“Esta estratégia está a dar certo. Em dois anos conseguimos dar curvas de 180 graus naquilo que é o posicionamento da marca, nas relações institucionais, e isso tem tido resultados”, afirma Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, um encontro com jornalistas depois da apresentação das contas da empresa até setembro.

A dona do Meo fechou o terceiro trimestre com receitas de 536 milhões de euros, uma subida de 2,1% face a igual período do ano passado, mais 15 milhões de euros (+2,8%) face ao trimestre anterior. O EBITDA da companhia fixou-se nos 9 meses nos 216 milhões, mais 1,2% (2 milhões de euros) do que no trimestre anterior.

“É um trimestre de muita satisfação, com resultados bastante positivos, com crescimentos de quota e estamos em condições de continuar a crescer”, diz o gestor.

Em televisão, o único segmento onde a companhia não domina em quotas de mercado, a companhia veio de 38,3% de quota de mercado para 39,6% em dois anos para 40,5% no o segundo trimestre, a 30 mil clientes da NOS, de acordo com as quotas divulgadas pela Anacom.

No terceiro trimestre a companhia atinge 1,4 milhões de clientes, mais 16 mil adições líquidas, tendo nos últimos 12 meses a empresa capturado cerca de 60 mil adições líquidas, com uma média de 20 mil novas angariações por trimestre.

“Em breve estamos sustentadamente na liderança da televisão”, garante Alexandre Matos, CFO.

“É possível que ainda este trimestre” a companhia alcance a liderança. “Não estamos obcecados em termos de obtenção desta liderança, vai acontecer no curto espaço de tempo e vamos deixar o mercado funcionar normalmente”, assegura Alexandre Fonseca.

“Vamos continuar a ser um forte investidor em Portugal, desde que as estejam reunidas as condições”, referiu o CEO da Altice Portugal. Em média, o grupo tem vindo a investir cerca de 500 milhões de euros por ano no mercado nacional, muito dele alocado à infraestrutura de fibra e redes de nova geração.