Altice estuda novo regime de teletrabalho. 30% de regresso em rotatividade

A Altice Portugal está a estudar avançar para um novo regime de teletrabalho a ser introduzido de forma mais abrangente na dona do Meo, no pós-pandemia que levou milhares de colaboradores da operadora a trabalhar a partir de casa. “A avançar devem ser negociados com os sindicatos os direitos, garantias e condições de trabalho destes colaboradores”, diz Jorge Félix, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice (STPT).

Colaboradores em trabalho remoto “era já uma prática em vigor” na dona do Meo, mas intensificou-se “consideravelmente” com o surgimento da pandemia e o período de confinamento, que levou a operadora a enviar uma grande fatia dos colaboradores para casa no regime Work@Home. Agora a companhia estuda a possibilidade de introduzir este regime de forma mais abrangente, tendo avançado para um inquérito junto dos cerca de 10 mil trabalhadores, que decorre até ao próximo dia 15.

“Por estarmos atualmente a assistir a diferentes regimes de trabalho em simultâneo, verificámos ser importante avaliar os impactos desta transformação na vida das pessoas e da empresa, no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional bem como do impacto na produtividade. Neste sentido, a Altice Portugal enviou um questionário interno a todos os seus colaboradores sobre a experiência de Work@Home e sobre as expectativas perante um futuro regime de teletrabalho, de forma a melhorar a qualidade de vida de todos eles”, confirma fonte oficial da Altice Portugal ao Dinheiro Vivo.

Garantir que os colaboradores em trabalho remoto não sejam prejudicados face aos que estão fisicamente na empresa, em termos de progressão na carreira, premiação, avaliação de desempenho ou até na separação da vida privada e laboral são temas que preocupam os sindicatos. “Para nós é essencial que não sejam prejudicados nos seus direitos e garantias”, defende Jorge Félix.

Ao STPT também preocupa o possível impacto psicológico, com eventuais situações de isolamento, em trabalhadores habituados a trabalhar em equipa com outros colegas. “Um sistema de rotatividade, com pelo menos uma semana por mês o trabalhador a ir fisicamente à empresa, poderia ser uma solução, evitando-se o isolamento e permitindo o acompanhamento do trabalhador”, propõe o STPT.

30% dos trabalhadores em rotatividade nos edifícios

O inquérito surge num momento em que uma fatia significa dos trabalhadores continuam a trabalhar a partir de casa.

“O regresso ao escritório foi planeado em quatro fases que, no entanto, foram ajustadas consoante a evolução da situação: a primeira ocorreu a 18 de maio, com 7% dos colaboradores; a segunda, a 1 de junho, com 25% e a terceira a 15 de junho, com 30% dos trabalhadores, em regime de rotatividade”, descreve fonte oficial da Altice Portugal.

E para já os edifícios da empresa em todo o país ficarão limitados a 30%. “Dada a evolução significativa do número de casos em Portugal, na quarta fase de retoma, Altice Portugal optou por manter, para já, a taxa de 30% de ocupação por edifício, acompanhando de perto, com o seu Gabinete de Crise, a evolução da situação, em estreita colaboração com a Direção Geral da Saúde e demais entidades, e mantendo o regime de rotatividade e cumprindo o distanciamento de dois metros entre cada posição”, reforça.

A operadora, destaca a mesma fonte, “continua a privilegiar a manutenção do regime de teletrabalho junto das colaboradoras grávidas assim como dos colaboradores que se enquadrem em grupos de risco, tais como doenças cardíacas, oncológicas, respiratórias, entre outros”.

O aumento do número de casos verificado no país levou a companhia a implementar um regime de flexibilidade horária em setembro. “Para o mês corrente, e face ao aumento significativo de casos dos últimos dias, a Altice Portugal tomou a decisão de implementar a flexibilidade horária durante o período laboral, que cada colaborador, em articulação com a sua chefia, poderá adaptar de forma a evitar as horas de ponta”, adianta fonte oficial.

Uma medida que responde às recomendações de horários desfasados feitas pelo Governo para ser implementadas pelas empresas da Grande Lisboa e Grande Porto a partir de terça-feira, momento em que o país entra em Estado de Contingência.