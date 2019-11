Altice fecha trimestre com receitas de 536 milhões

Mais receitas e mais lucros antes de impostos. A Altice Portugal anunciou esta quarta-feira o fecho de contas do terceiro trimestre de 2019, no qual registou uma receita total de 536 milhões de euros. A comparar com o mesmo período de 2018, a subida foi de 2,1%. Face ao trimestre anterior o aumento foi de 2,8%.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos e amortizações) subiu 1,2% em relação ao segundo trimestre e manteve-se praticamente inalterado em relação com o período homólogo, nos 216 milhões de euros. A empresa justifica a melhoria com o aumento das receitas, o “rigoroso controlo” dos custos operacionais e com o impacto do programa de saídas do primeiro trimestre.

Na nota enviada ao mercado, a Altice destaca que os resultados reforçam “o sucesso da estratégia definida e a consolidação do esforço realizado nos trimestres anteriores, resultando na inflexão dos resultados operacionais e financeiros”.

A dona do Meo sublinha ainda que “a trajetória iniciada no 4º trimestre de 2017”, quando a operadora fechou o ano com prejuízos superiores a 150 milhões de euros, “reflete a recuperação e transformação potenciada pela estratégia da Altice Portugal, que conduz à afirmação cada vez maior da liderança no mercado de telecomunicações em Portugal”.

Pré-vendas de smartphones disparam

No terceiro trimestre, a Altice Portugal conquistou mais de cinco mil clientes únicos. A base de clientes chega agora aos 1,6 milhões, “alavancada nas novas entradas, mas também no excelente controlo dos desligamentos”, sublinha a Altice. A base de clientes dos serviços móveis pós pagos conta já com três milhões de subscrições enquanto o parque de serviços de televisão ascende aos 1,4 milhões de clientes.

No total, 58% dos clientes já têm a tecnologia fibra, mais 3% face ao trimestre passado. Os serviços de televisão estão a crescer a um ritmo de quatro mil por trimestre, enquanto a banda larga atinge as cinco mil adições trimestrais. No negócio móvel, foram registadas mais 13 mil unidades geradoras de receitas.

Face a estes números, as receitas do segmento Consumo cresceram 2,9% no trimestre e 0,9% no período homólogo.

Nos eventos que marcaram o trimestre, a Altice destaca o “considerável crescimento anual nas pré-vendas de smartphones de gama alta, superando os concorrentes nos números de vendas”.