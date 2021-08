Altice ganha 25 milhões com venda de 700 antenas móveis

Lisboa, 6/11/2019 - A Altice War Room, é a sala responsável pelas telecomunicações em toda a Websummit. Decorre o terceiro dia da Web Summit 2019. O evento tecnológico vai decorrer no Parque das Nações até 7 de novembro. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens)

A Altice vai ganhar cerca de 25 milhões de euros com a venda de cerca de 700 antenas móveis à Cellnex Portugal. No início de agosto, a dona da Meo passou esta área de negócio para uma sociedade designada de Infratower, que passa a deter ativos no valor líquido de 183,7 milhões de euros, escreve a edição desta sexta-feira do jornal Público, a Altice.

A operação gera lucros de cerca de 25 milhões de euros porque a Cellnex Portugal comprometeu-se a pagar 209 milhões de euros para comprar os ativos. O projeto de cisão foi registado no mesmo dia em que a Autoridade da Concorrência autorizou a venda de ativos, da qual tinha sido notificada em julho.

A separação de sociedades é "motivada por razões económicas, estruturais e operacionais" e visa implementar "um processo de reorganização societária", refere o documento citado pela mesma publicação.

A Cellnex Portugal gere atualmente cerca de 5100 antenas móveis, tendo comprado, desde 2018. as infraestruturas que pertenciam à Altice e à NOS.