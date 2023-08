Altice garante compromisso com Portugal e disponibilidade para falar com Galamba

Empresa liderada por Ana Figueiredo, respondeu a João Galamba © Filipe Amorim/Global Imagens

Dinheiro Vivo 18 Agosto, 2023 • 08:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Altice garante a sua disponibilidade para conversar com João Galamba e o seu compromisso com Portugal. Em comunicado ao ministro das Infraestruturas - citado pelo Eco e pelo Negócios - a operadora de telecomunicações frisa "a disponibilidade para conversar com todos os parceiros e stakeholders - sendo o Governo um stakeholder especialmente relevante - é, como sempre foi, total".

Isto depois de Galamba dizer, na quinta-feira, que encontrará em breve com a presidente executiva e com a nova 'chairman' da Altice e, posteriormente, com o fundador do grupo para discutir os principais investimentos em Portugal.

A Altice respondeu ao governante com números, por forma a ressalvar o compromisso que tem com o nosso país. "Expandimos a rede de fibra ótica para 6,3 milhões de casas, ou seja 85% das casas do país tem tecnologia de última geração, o que coloca Portugal no pelotão da frente a nível europeu e mundial; somos a empresa portuguesa com maior investimento em R&D (361 Milhões de euros nos últimos cinco anos) e com o maior número de patentes registadas a nível europeu e multiplicámos por cinco o volume de negócios da Altice Labs, exportando para mais de 60 países e fazendo chegar tecnologia feita em Portugal aos quatro cantos do mundo, a mais de 300 milhões de pessoas, com um volume de exportação que ascende os 300 milhões de euros".

Da mesma forma, a empresa quis mostrar que é um bom empregador e que em setembro, vai acolher "130 novos trainees das melhores universidades do país, número que triplicamos desde 2021".