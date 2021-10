Altice iniciou hoje negociações com sindicatos com proposta de aumentos salariais entre 1% e 0,5%

Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal © Fábio Poço/Global Imagens

A proposta foi apresentada pelo representantes da empresa na primeira sessão de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para a Altice Portugal e empresas do grupo.

Jorge Félix, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice (STPT) disse à agência que a proposta da empresa ainda não foi apresentada por escrito, mas que esta afirmou que não pretende alargar o âmbito do ACT a novas empresas do grupo.

A proposta da Altice prevê aumentos de 1% para quem ganha até 760 euros e de 0,5% para quem ganha entre 761 euros e 2000 euros.

Para os trabalhadores com salários acima dos 2.000 euros não estão previstos aumento por parte da empresa.

Os seis sindicatos presentes na mesa de negociações reafirmaram a sua proposta reivindicativa conjunta, e desafiaram a empresa a evoluir na sua posição na próxima reunião negocial, marcada para dia 25 de Outubro.

A proposta da 'Frente Sindical' prevê um aumento para todos os trabalhadores, entre os 60 e os 40 euros, consoante o valor do salário base e a fixação do salário mais baixo da empresa nos 850 euros.

A melhoria dos critérios da avaliação de desempenho, das progressões e promoções são outras das reivindicações dos sindicatos.

Os aumentos salariais que vierem a ser definidos nesta negociação entram em vigor a 01 de Janeiro de 2022.