Altice instala laboratório de investigação no ISEC

A Altice vai instalar um laboratório de investigação aplicada no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC). O novo Altice Labs vai desenvolver investigação em áreas como processamento digital de imagens televisivas ou a otimização de plataformas wi-fi para grandes espaços, como eventos, hotéis ou restaurantes.

O AlticeLabs@ISEC abre portas no dia 2 de julho, arrancando de imediato com sete projetos tecnológicos, que irão juntar investigadores e docentes do ISEC com engenheiros especializados da Altice Labs.

“Esta parceria irá permitir uma investigação mais interativa e, com isso, desenvolver produtos mais competitivos através da transmissão de conhecimento entre investigadores e professores do ISEC e engenheiros altamente especializados da Altice”, destaca Mário Velindro, presidente do ISEC, citado em nota de imprensa.

Em dois anos este é o terceiro laboratório de investigação e desenvolvimento montado pelo ISEC com empresas parceiras. “Esta é mais uma concretização da ligação do nosso ensino e da nossa investigação às empresas: primeiro, fizemos uma parceira com Critical Software, depois com a Prio e agora esta com a Altice”, afirma Mário Velindro.

Com sede em Aveiro, a Altice Labs é o centro de inovação do grupo Altice, marcando presença em mais de 60 países, para onde exporta tecnologia desenvolvida em Aveiro, onde trabalham cerca de 700 profissionais.