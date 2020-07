Altice investe mais de 10 milhões na região centro

A Altice vai investir mais de 10 milhões de euros em 10 distritos da zona centro do país, no reforço de cobertura de redes, apoio tecnológico a instituições de saúde e parcerias com a academia. O anúncio é conhecido no momento em que a operadora arranca com mais um périplo pelo país, em 10 distritos, 20 municípios e 3.700 quilómetros.

“A proximidade é já um pilar indissociável do nosso ADN e queremos que constitua um exemplo para todos. Esta deslocação, e em particular todo o investimento a ela associado – mais de 10 milhões de euros – mostra que continuamos a apostar no País e a assumirmo-nos enquanto motor de desenvolvimento económico e social, para lá de todas as fronteiras e densidades populacionais. Estamos cá, estivemos sempre cá e vamos continuar”, afirma Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, citado em nota de imprensa.

O anúncio marca uma nova vaga de investimento no País, em especial no reforço da expansão de fibra ótica de última geração, em alguns casos da rede móvel, numa dezena de municípios da zona Centro: Abrantes, Cantanhede, Celorico da Beira, Constância, Covilhã, Figueira da Foz, Guarda, Mangualde, Pombal, Santa Maria da Feira.

A Altice tem 5,1 milhões de casas e empresas ligadas com a rede de fibra. A companhia tem como objetivo ligar 5,3 milhões de lares até ao final do ano, planos que mantém inalterados apesar da pandemia do covid-19, ter no final de março reduzido em 30% a capacidade operacional da operadora no terreno.

“O nosso plano mantém-se”, garantia Alexandre Fonseca, em finais de março, durante a apresentação das contas de 2019. “Demos aos nossos técnicos no terreno para que possam trabalhar na instalação de serviços em casa dos clientes, na reparação de avarias, seja na construção da rede de fibra ótica continuamos com operações no terreno. Temos um impacto na casa dos 30% de redução de capacidade operacional no terreno mas continuamos a trabalhar de forma quase normal garantindo a segurança dos nossos funcionários e técnicos”, adiantou.

Os planos de investimento mantêm-se igualmente inalterados, segundo assegurou o CEO da Altice na época.

O ano passado a companhia investiu 436 milhões de euros, mais 12 milhões do que em 2018. Só no último trimestre de 2019 foram investidos 140 milhões de euros, “o mais elevado dos últimos 16 trimestres.”

“Os nossos planos, seja de investimento como um todo, seja de atingir pelo menos 5,3 milhões lares portugueses até ao final deste ano (…) para já inalterados.”