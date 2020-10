Altice investe mais de 4,2 milhões nos Açores em 2021

A Altice vai investir mais de 4,2 milhões de euros nos Açores, na rede fibra e na modernização na rede móvel na região no próximo ano, anunciou a operadora.

“Esta vinda aos Açores marca o compromisso da Altice Portugal para com o crescimento e progresso económico, social e tecnológico da Região Autónoma. Acreditamos que a estreita e profícua colaboração com o Governo Regional dos Açores foi imprescindível para que hoje possamos estar aqui, juntos, a cumprir o desígnio da Altice Portugal e do País: mais investimento, mais tecnologia e melhores oportunidades para todos”, disse Alexandre Fonseca, CEO da Altice, citado em nota de imprensa.

A operadora já tem até junho 5,3 milhões de casas ligadas com rede fibra, objetivo previsto para o final do ano. Na região, a empresa quer que “até ao final de 2020 mais de 95% da população da Ilha Terceira, em particular de todas as freguesias dos concelhos de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, estará coberta por fibra ótica de última geração”.

Para o próximo ano, a empresa anunciou novos investimentos para a Região Autónoma dos Açores em fibra ótica, num valor que ultrapassa os 3 milhões de euros. “Já a modernização da rede móvel da Altice Portugal nos Açores materializa-se num investimento que perfaz, com esta nova vaga, um total de 1,2 milhões de euros nesta Ilha”.

A dona do Meo anunciou ainda a entrada em funcionamento até ao final de 2021 de duas novas estações base de rede móvel, que se juntam aos já perto de 40 sites móveis espalhados pela ilha do Grupo Central do arquipélago: “99,8% da população da Ilha Terceira tem acesso a rede móvel 4G da Altice Portugal”, refere a empresa.

Na Terceira a operadora inaugurou ainda o Altice Labs Açores – Terceira Tech Island, na Praia da Vitória, que conta

com um total de onze colaboradores