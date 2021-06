Altice Labs faz cinco anos e ganha três parceiros

Altice Labs está instalado na cidade de Aveiro. © DR

A Altice Labs vai celebrar cinco anos na quarta-feira, dia 9, com a entrada de três novos parceiros. O centro de inovação da dona do Meo vai passar a colaborar com a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), a Universidade Nova de Lisboa e o Porto de Aveiro, segundo comunicado divulgado esta segunda-feira.

«A Altice Labs continua a antecipar tendências e a promover a mudança através da inovação e é com gosto que vemos crescer o nosso programa de parcerias ao serviço da transformação digital do país", destaca o líder da Altice Portugal, Alexandre Fonseca.

Os três protocolos terão diferentes abordagens.

A parceria com a Universidade Nova de Lisboa servirá para "promover a colaboração científicotecnológica e consolidar sinergias em áreas como sistemas de cloud, big data, inteligência artificial, eHealth, smart cities, aplicações para dispositivos móveis e entretenimento" .Está ainda prevista a "cooperação ao nível da formação Pós-Graduada; de estágios no âmbito de projetos de investigação e desenvolvimento, de intercâmbio de especialistas e na área do empreendedorismo.

Com a ANJE, serão "desenvolvidas ações de cooperação no âmbito do empreendedorismo" e a "realização de programas de aceleração para a transição digital em territórios de baixa densidade, ações de mentoria em matérias fundamentais para a transição digital e para o 5G, nomeadamente industrialização de hardware/microeletrónica, soluções IoT, eHealth e de Data Engineering, aplicações e produtos 5G".

Com o Porto de Aveiro, serão exploradas sinergias para a construção dos portos do futuro, "alavancando o conhecimento através da execução de projetos-piloto aplicados a diferentes domínios dos processos portuários, nomeadamente nas áreas de sensorização, comunicação 5G em tempo real e aplicações de analítica de vídeo, apoiadas em computação no edge da rede 5G".