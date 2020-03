Altice. “Mantém-se” plano de investimento e de ligar 5,3 milhões com fibra

Apesar do surto do Covid-19 em Portugal, que reduziu em 30% capacidade operacional da Altice no terreno, o plano de investimento da operadora para 2020 mantém-se inalterado, bem com o objetivo de ligar até ao final do ano 5,3 milhões de lares e empresas com rede de fibra ótica, garante Alexandre Fonseca, CEO da dona do Meo, numa vídeo conferência com jornalistas após a apresentação das contas de 2019.

“O nosso plano mantém-se”, garante o gestor quando questionado pelo Dinheiro Vivo sobre se o impacto do Covid-19 tinha levado a uma revisão dos planos de investimento e de expansão de rede da companhia em 2020. “Estamos atentos, em estado de alerta, mas mantemos a nossa tranquilidade e operações dentro do possível. Temos cerca de 5500 pessoas em teletrabalho também temos algumas centenas de pessoas fruto do trabalho que desenvolvem e fruto da relevância que as comunicações têm neste país é fundamental que as nossas equipas no terreno continuem”, diz.

“Demos aos nossos técnicos no terreno para que possam trabalhar na instalação de serviços em casa dos clientes, na reparação de avarias, seja na construção da rede de fibra ótica continuamos com operações no terreno. Temos um impacto na casa dos 30% de redução de capacidade operacional no terreno mas continuamos a trabalhar de forma quase normal garantindo a segurança dos nossos funcionários e técnicos”,continua.

Este ano a companhia tinha como meta ligar 5,3 milhões de lares com rede fibra. Fechou o ano passado com 4,9 milhões de casas passadas. Ou seja, a 400 mil do objetivo traçado para este ano. O ano passado a companhia investiu 436 milhões de euros, mais 12 milhões do que em 2018. Só no último trimestre do ano a empresa investiu 140 milhões de euros, “o mais elevado dos últimos 16 trimestres.”

“Os nossos planos, seja de investimento como um todo, seja de atingir pelo menos 5,3 milhões lares portugueses até ao final deste ano e já não faltam 400 mil, no trimestre começamos a sentir o impacto da crise em meados de março, antes foram 2,5 meses de construção efetiva de rede. Planos de investimento para já inalterados.”