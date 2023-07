Altice mexe no conselho de administração e Ana Figueiredo acumula funções de chairman

Ana Figueiredo será indicada como Presidente do Conselho de Administração, e atuará como PCA e CEO da Altice Portugal © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Dinheiro Vivo 19 Julho, 2023 • 19:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A atual CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo, vai acumular à atual função a pasta da presidência do conselho de administração, anunciou a dona da Meo esta quarta-feira, 19, em comunicado.

As alterações indicadas pelo grupo de telecomunicações .incluem ainda a nomeação de Natacha Marty, general counsel, como vogal do Conselho de Administração.

"A Altice Portugal continua a realizar a sua atividade de forma normal e continuará a conduzir o seu negócio com a maior integridade e no interesse de todos os stakeholders, colocando em primeiro lugar os seus clientes e colaboradores. ​​​​​", adianta a empresa na mesma nota.

Na semana passada foi tornada pública a investigação que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP, coadjuvado pela Autoridade Tributária a Aduaneira, tem em curso sobre o envolvimento de altos responsáveis da Altice Portugal em diferentes tipos de negócios que lesaram, incluindo na venda de património imobiliário da antiga PT, a empresa e o Estado através da simulação de operações e ocultação de proveitos.

No comunicado enviado esta tarde às redações, a Altice "reitera que está a cooperar com as autoridades portuguesas e continuará disponível para qualquer clarificação que possa ser útil para a investigação em curso".

Leia também: Operação Picoas. Investigação interna da Altice abrange outros países além de Portugal

As autoridades já realizaram cerca de 90 buscas - incluindo à sede da Altice Portugal, em Lisboa.

O cofundador da Altice Armando Pereira está indiciado por um total de 11 crimes de corrupção ativa e passiva, branqueamento e falsificação no processo. Em declarações aos jornalistas, o advogado Manuel Magalhães e Silva confirmou que Armando Pereira é suspeito de corrupção ativa e passiva no setor privado, branqueamento de capitais e falsificação de documentos,

Ainda esta tarde, no âmbito da operação Picoas, o administrador da Altice Portugal João Zúquete da Silva, que tem a área do património, pediu a suspensão do cargo de chief corporate officer.