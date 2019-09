Altice negoceia aumentos salariais

A Altice e os sindicatos iniciam na próxima terça-feira, dia 10, as negociações do Acordo Coletivo da Empresa (ACT). Os sindicatos querem uma subida média salarial de cerca de 4%, com aumentos de 100 euros para salários até mil euros e de 30 euros para remunerações entre os 2 mil e os 2500 euros, adianta Jorge Félix, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do grupo Altice Portugal (STPT). A empresa não adianta que proposta leva às negociações.

Mecanismo de cedência

A dona do Meo tem ainda em marcha o processo de transferência dos cerca de 2 mil trabalhadores da Direção Operacional (DOI) do Meo para a nova Meo Serviços Técnicos (MST), através de um mecanismo de cedência ocasional. Apesar de esta ser uma ferramenta há muito usada na operadora, mantendo os trabalhadores todos os direitos, condições salariais e tempo de serviço, o processo gerou resistência.

“As chefias praticamente todas aceitaram, sendo que dos 1930 trabalhadores cerca de 20% já aceitaram”, diz Jorge Félix. A empresa tem valores mais elevados. “O número atual de aceitações de cedência é de mais de 40%”, adianta oficial.

A MST (que vai absorver as empresas do grupo TNord e a SudTel) é vista como um “elemento chave” para a Altice Portugal, permitindo a “realização de operações de larga escala”, como é o caso da infraestruturação de uma região rural no Reino Unido recentemente anunciada, exemplifica fonte oficial da empresa.

“Estamos preocupados”, admite Jorge Félix, frisando que a Altice terá de colocar em funções semelhantes às atuais desempenhadas na DOI os trabalhadores que não aceitem a cedência ocasional.