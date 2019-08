Altice Portugal. “Ainda estamos a apurar prejuízos”

“Ainda estamos a apurar prejuízos, embora penalizados por efeitos alheios à capacidade de gerar cash flow da empresa”, adianta Gonçalo Camolino, diretor financeiro da Altice, durante um encontro com a imprensa após a divulgação de resultados do segundo trimestre da companhia, sem revelar valores.

A dona do Meo registou uma subida de 1,1% das receitas, para 522 milhões de euros, bem como uma melhoria do EBITDA de 0,4% face ao homólogo, para 213 milhões, beneficiando igualmente da redução dos custos operacionais, com gastos de pessoal proporcionado com o Programa Pessoa.

Mas a companhia ainda não saiu do vermelho penalizada com amortização de ativos como licenças de 3G ou reavaliação de ativos, refere o diretor financeiro.