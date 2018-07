Altice Portugal olha para mercado em busca de empresas de media

A compra da Media Capital pela Altice Portugal não chegou a bom porto mas a empresa continua interessada em ativos de media. Alexandre Fonseca, líder da Altice Portugal, à TSF salientou que a companhia continua a perseguir uma estratégia de convergência entre telecomunicações, media, conteúdos e publicidade digital.

“Vamos continuar tranquilamente o nosso caminho no sentido de juntarmos àquilo que é a nossa liderança no setor das telecomunicações [para] podermos também vir a juntar a nossa componente de media e conteúdos que faz parte da estratégia e que, estou certo, que acontecerá”, disse.

Em meados do mês passado, a Prisa e o Meo confirmaram o fim do negócio da compra da Media Capital, uma operação de 440 milhões de euros. Numa informação disponibilizada na Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola (CNMV) e mais tarde na CMVM portuguesa através da Media Capital, a Prisa comunicou a “rescisão do contrato de compra celebrado entre a Prisa e a subsidiária da Altice NV, a Meo – Serviços de Comunicação e a Multimédia, S.A. (“Meo”), relativo à transferência de toda a participação que a Prisa detém no Grupo Media Capital SGPS, S.A”.

“Tal rescisão decorre de não ter sido cumprida a data final acordada pelas partes (15 de junho), a última das condições de suspensão que estavam pendentes de cumprimento, referente à obtenção, pela Meo, da obrigatória autorização da operação pela Autoridade da Concorrência portuguesa”, referia ainda, na altura, o comunicado enviado ao regulador.

Em Portugal, a Media Capital também comunicou ter recebido do Meo a indicação do fim do negócio.

Alexandre Fonseca, à TSF, sobre o fim do negócio adiantou que: “não podemos parar o vento com as mãos e aquilo que aconteceu foi apenas tentar parar o vento com as mãos e tentar parar a tendência do mercado com não-decisões regulatórias que em nada beneficiam a economia nacional”.

Acordo Coletivo de Trabalho: “A paz está de volta” à PT/Altice

A Altice assina esta quarta-feira com vários sindicatos um acordo coletivo de trabalho. Alexandre Fonseca, à TSF, diz que “está de volta a paz” à empresa. E que os trabalhadores podem concentrar-se “naquilo que é o sucesso da Altice Portugal e do nosso crescimento”. “É esse o nosso objetivo e com paz social este objetivo será mais facilmente alcançado”.

O responsável estima que este acordo tenha um impacto em torno dos 2,5 milhões de euros por ano “no que toca unicamente à componente salarial”. O aumento salarial será em média de 1%, segundo disse o líder da empresa. Embora, no casos dos salários mais baixos o aumento pode ser até 4%. Os cargos de diretores não vão ter um aumento salarial. “Mas eu gostaria de destacar que este acordo coletivo de trabalho é muito mais do que apenas o incremento salarial”, aponta.

Alexandre Fonseca explica que será feito um “enquadramento totalmente diferente na gestão da relação entre a administração e os trabalhadores e as próprias estruturas sindicais”. “Depois, tem outra situações associadas que vão desde benefícios de dias de férias, consoante a assiduidade; melhoria da remuneração do trabalho, que tem níveis de perigosidade mais elevado (como o trabalho em torres)”.