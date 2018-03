Altice “reafirma compromisso” para comprar grupo Media Capital

No comunicado, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, a Altice vem reafirmar “o seu compromisso de aquisição do grupo Media Capital destacando que hoje este de forma reforçada faz parte integrante da sua estratégia enquanto grupo económico e empresarial.”

O Grupo Media Capital inclui, entre outros, a televisão TVI e a Rádio Comercial.

A empresa aproveita para esclarecer que, ao contrário do que chegou a ser noticiado, “a data de 13 de Abril não tem implicações definitivas na conclusão do negócio, antes sendo parte de uma cláusula contratual sempre existente em qualquer negócio relevante” e que continua a trabalhar “em estreita colaboração com a entidade competente, assegurando pontual e atempadamente as respostas a todas as questões que lhe são colocadas”.

POr fim, o documento sublinha que a Altice “tem. assegurado, desde o dia da assinatura do compromisso de aquisição da Média Capital, o financiamento necessário à realização desta operação, estando esse financiamento completamente garantido e disponível a ser utilizado no momento da conclusão da mesma”.