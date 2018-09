Altice reage. Anacom dá o “dito pelo não dito”. É “caricato”

A Altice reagiu com “surpresa” à notícia de que a Anacom tinha decidido suspender os efeitos executivos da deliberação que obrigava a Vodafone a pagar o acesso aos postes da dona do Meo, um valor que poderá rondar mais de um milhão de euros, segundo noticiou em agosto a imprensa. A operadora considera que o regulador dá o “dito pelo não dito”, classificando a situação de “caricato” e fala de uma postura “pouco responsável por parte do regulador”.

“Desde logo tenho de reagir com surpresa. Mais uma vez o nosso regulador regula na comunicação social. A Altice Portugal foi notificada pela comunicação social em primeiro lugar e não podemos deixar de estranhar esta postura do regulador”, começa por dizer Alexandre Fonseca, CEO da Altice.

“Não deixa de ser caricato, porque a própria Anacom, que não só publicou uma decisão como, mais do que isso, quando questionada publicamente emitiu um parecer que dizia que o recurso da Vodafone não tinha qualquer efeito suspensivo do pagamento que era devido”, frisa o responsável da Altice.

“Agora surpreendentemente, só me apraz dizer sofrendo pressões e sendo sensível as essas mesmas pressões, que nós não conhecemos e, obviamente, não concordamos, vem agora dizer o dito pelo não dito, baralhar-se mais uma vez, mostrando que não só não conhece o sector em profundidade como acima de tudo não conhece os impactos reais deste tipo de decisões”, acusa.

O CEO volta a referir o tema da segurança. “Estamos a falar de acesso de profissionais potencialmente não qualificados a postes que estão na via pública e que podem por em causa a integridade de vida de pessoas e de bens. Nessa perspetiva é, de facto, com muita preocupação que, além do caricato que a situação tem, vemos com muita apreensão e muita preocupação uma postura que consideramos ser pouco responsável por parte do regulador”, diz.

A Vodafone já negou existir perigo para a segurança de pessoas e bens com a intervenção nos postes da concorrente. “Em relação às declarações sobre a segurança dos postes, a própria Anacom considerou que ‘os drops de cliente, pelas suas características específicas, não constituem risco significativo na estabilidade física dos postes’ tendo a Anacom acrescentado também que ‘a Meo não identificou nem logrou provar existir uma situação real, de ocorrência de queda de um poste em resultado da instalação de um drop de cliente'”, reagiu fonte oficial da operadora de Mário Vaz.

Vodafone pediu Anacom efeito suspensivo da reclamação

“Efetivamente a reclamação não tem por si só efeito suspensivo nos termos do código de direito administrativo”, frisa fonte oficial da Anacom quando contactada pelo Dinheiro Vivo. Depois de dar entrada com uma reclamação relativamente à deliberação da Anacom, que obrigava a Vodafone a pagar os valores em dívida ao Meo, bem como a cumprir com os procedimentos definidos no acesso aos postes da concorrente, a operadora de Mário Vaz pediu ao regulador que atribuísse efeitos suspensivos à reclamação, o que foi aceite.

Não se trata de uma decisão definitiva sobre o processo, mas apenas uma suspensão dos efeitos da deliberação de agosto, frisa fonte oficial da Anacom. Ou seja, a Vodafone não terá de pagar de imediato os valores em dívida, “só quando for analisada e decidida a reclamação”, frisa a mesma fonte do regulador.

De acordo com o código de processo administrativo, o regulador tem até 30 dias para decidir sobre uma reclamação. A reclamação da Vodafone deu entrada em finais de agosto na Anacom.