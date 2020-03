Altice reforça plano de contingência. Estende teletrabalho a 4 mil colaboradores

Contenção social é a palavra de ordem no seio da Altice Portugal com a operadora a suspender viagens ao estrangeiro dentro e fora do país, o adiamento de eventos públicos da empresa e a redução, “ao estritamente indispensável, da participação da Equipa de Gestão da Altice Portugal em iniciativas públicas e reuniões externas. A companhia está ainda a criar condições para colocar 4 mil colaboradores a trabalhar a partir de casa.

O anúncio da operadora surge no mesmo dia em que foi conhecido a suspensão do processo de migração da TDT, devido ao surto do Covid-19, processo pelo qual a dona do Meo é responsável, já que detém a concessão da rede.

Para as equipas técnicas no terreno a empresas vai disponibilizar kits de proteção com solução alcoólica; realizar “questões preventivas ao cliente/empresa antes do agendamento” e implementar o procedimento do colaborador manter distanciamento de 1 metro ao cliente; “utilização de um comando próprio ou da App Meo remote nas instalações, evitar o contacto físico no cumprimento; ou, no final da instalação, solicitar, ao cliente, autorização para lavar as mãos.”

No âmbito do reforço do plano de contingência, a empresa está a implementar “escalas rotativas entre equipas em regime de teletrabalho, e sempre que as funções assim o permitam”, instalar “capacidade de teletrabalho para 4.000 trabalhadores, podendo ser avaliada a necessidade de se alargar esse universo.”

Estão dispensados de assiduidade em regime de teletrabalho, os “colaboradores pertencentes a grupos considerados de maior vulnerabilidade por baixa imunidade (oncológicos ativos, doentes crónicos já identificados) e colaboradoras grávidas.”

A remuneração e apólice de seguros de trabalho dos colaboradores mantém-se mesmo em regime de trabalho à distância.

Para os trabalhadores que não estão a colaborar em regime de teletrabalho, a operadora decidiu “aumentar o distanciamento de postos de trabalho” na empresa, bem como a criação de salas de isolamento. Estão ainda a fazer o “reforço da equipa de Saúde no Trabalho da Altice Cuidados de Saúde, nomeadamente com a integração de novos médicos especialistas adequados ao atual contexto.”

Nas lojas da Meo vão reforçar o abastecimento de gel desinfetante e máscaras hospitalares, bem como nos edificios da empresa, assim como o reforço de ações de limpeza periódicas na loja e a promoção de meios de pagamento contactless.

Ações que se estendem aos call centers. Nestes locais será feita a “substituição de todos os headsets nos centros de atendimento da Altice Portugal, com atribuição de um novo headset a cada colaborador”, aumentado o distanciamento de postos de trabalho e disponibiliado desinfetante para limpeza de teclados e ratos partilhados.