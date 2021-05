Altice reforça rede de fibra ótica em quatro concelhos do país

Alexandre Fonseca, CEO da Altice © Filipe Amorim/Global Imagens

A Altice estabeleceu hoje acordos com os municípios de Olhão, Albufeira e Lagos, no distrito de Faro, e Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, para o reforço da rede de fibra ótica nestes concelhos.

Com o investimento a concretizar até ao final deste ano, a cobertura desta tecnologia passa a ser superior em 80% em Olhão, 85% em Albufeira, 95% em Lagos e 75% em Arruda dos Vinhos, segundo informações enviadas à Lusa pela empresa.

"Este reforço em fibra ótica vai permitir aos habitantes e empresas destes concelhos usufruir de uma rede mais rápida e resiliente, e, consequentemente, de uma evolução significativa dos índices de conectividade da região", sublinha a operadora na nota.

Em Olhão, a Altice inaugurou ainda o polo do Altice Labs, um laboratório dedicado à inovação tecnológica onde, em cooperação com a Universidade do Algarve, estão a ser desenvolvidos projetos de inteligência artificial de estudo da retina, de desenvolvimento de 'software' para soluções na área da saúde e de telemática rodoviária, uma tecnologia que utiliza fibra ótica para construir redes multiponto.

O projeto de estudo da retina vai permitir caracterizar espécies de peixes e criar bases de dados de imagens e, desta forma, identificar espécies de modo automático, sobretudo, em aquacultura.

Em Portimão, a Altice também inaugurou uma cabine de leitura, com uma pequena biblioteca, depois da reconversão de uma antiga e desativada cabine telefónica.

Trata-se da segunda cabine de leitura do Algarve e a 43.ª em todo o país.