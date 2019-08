Altice. Saída de cerca de 900 quadros com impacto de 20 milhões

O impacto da saída de cerca de 900 trabalhadores da Altice Portugal já se está a fazer sentir nos resultados da operadora que fechou o segundo trimestre com receitas de 522 milhões de euros. Desde maio que esse efeito já se está a fazer sentir no EBITDA da companhia, calculando a dona do Meo que anualmente esse será de 20 milhões de redução de custos com pessoal, adiantou Alexandre Matos, administrador financeiro da operadora num encontro com jornalistas.

“O Programa Pessoa foi em março, abril, o primeiro mês onde esse efeito será visível foi maio”, diz o CFO da operadora.

O programa Pessoa permitia a saída de quadros da empresa com 55 ou mais para situações de pré-reforma ou suspensão de contrato, tendo aderido cerca de 900 trabalhadores.”O nosso EBITDA também melhorou também melhorou pela melhoria dos nossos custos operacionais”, frisa Alexandre Matos, adiantando que anualmente a empresa antecipa um corte de 20 milhões anuais.

“Para lá do Programa Pessoa não há mais nada diferente”, refere o responsável quando questionado sobre eventuais novas saídas de pessoal. “Não há nada do que já não havia antes”, frisa. “O que nos permitiu foi contratar novo talento”, dando “oportunidade às pessoas que querem trabalhar na Altice Portugal”.

A companhia tem em curso um processo de migração de quadros da direcção operacional, cerca de 2 mil, através de um processo de cedência ocasional, mas tem encontrado resistência dos trabalhadores que não aceitam mudar para a nova Meo Serviços Técnicos, tal como tinha avançado o Dinheiro Vivo. A adesão, diz, está a decorrer “a um ritmo razoável”, tendo a empresa apontado até final de setembro para a conclusão deste processo, “permitindo que as pessoas sintam conforto e não se sintam pressionadas.”

“É normal que as empresas se ajustem”, disse apenas o administrador financeiro da Altice Portugal quando instado a comentar o processo de cisão na concorrente NOS em três empresas, tal como avançou o Dinheiro Vivo, num processo de transmissão de estabelecimento. “Acho que estes movimentos são naturais”.