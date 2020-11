Altice sobre 5G. "Antecipo que seja por atropelo e para cumprir calendário que se faça sair algo até ao final do ano"

Alexandre Fonseca, CEO da Altice © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Alexandre Fonseca mostra-se preocupado com os contornos do leilão do 5G, cujo documento final já deveria ter sido conhecido, para o arranque do leilão ainda este ano, como previsto, temendo uma publicação só para cumprir calendário, disse o CEO da Altice, num encontro com jornalistas.

"Tem sido de tal ordem as incerteza, indefinições, as mudanças de estratégia, as ausências de conhecimento e até as mentiras que têm sido colocadas que não tenho qualquer previsiblidade e antecipo que seja por atropelo e para cumprir calendário que se faça sair qq coisa até ao final do ano, para se marcar uma bandeirinha para dizer que afinal não foi outubro, mas ainda foi em 2020", atira. "Para mim é mais um problema do que pior do que já temos assistido é fazer algo atabalhoadamente para cumprir calendário e passar a bola para o lado do sector", diz.

O Governo, tal como avançou na sexta-feira o Dinheiro Vivo, pediu a Bruxelas mais tempo para responder às questões levantadas pela Comissão Europeia sobre eventuais apoios indevidos do Estado a novos operadores. Tem até 14 de novembro para responder ao tema, que já motivou queixas em Bruxelas dos operadores.



"Não sei se estes 15 dias de prorrogação serão suficientes ou não para aluguém colocar alguma razoabilidade nesta proposta de leilão. Não faço ideia, parece que neste momento estamos todos perdidos", diz o gestor.