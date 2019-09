Altice sobre Anacom e 5G. “Obviamente que me demitiria”

As críticas da Altice à atuação do regulador sobre a implementação do 5G subiu de tom esta segunda-feira, com o CEO da dona do Meo a pedir a demissão do presidente do organismo regulador, João Cadete Matos. A operadora culpa o regulador do eventual atraso do 5G em Portugal, cujo arranque está previsto para o verão de 2020.

“Se temos hoje o Governo a dar ativamente recados que são graves e bem incisivos na postura do regulador, temos os governos regionais preocupados, se temos os operadores preocupados, se temos os fabricantes de tecnologia a nível mundial a dizerem que Portugal está irremediavelmente atrasado, parece-me evidente que se devem tirar as respetivas conclusões e elações desta situação. Portanto, eu no lugar do regulador, obviamente tomaria as minhas elações e no caso particular, obviamente, que me demitiria fosse este o coro contra mim”, disse Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, em declarações à TSF, à margem de um encontro com jornalistas.

A operadora aponta responsabilidades ao regulador por um eventual atraso na implementação do 5G em Portugal, cujo arranque está previsto para o verão do próximo ano. A começar pelo processo de migração das faixas atualmente ocupadas pela TDT, cuja concessão é detida pela Altice Portugal, que terá de assegurar essa migração em todo o país.

“À data de hoje, 16 de setembro, ainda está a decorrer a consulta pública da Anacom aos operadores sobre o tema do TDT. Essa consulta pública vai ser respondida no final de setembro, depois disso passará certamente, um, dois meses, até ser publicada uma decisão final e depois dessa decisão final inicia-se o processo de migração final das frequências do TDT dos 700 (MhZ) para a nova frequência”, descreve o CEO.

“Isto significa, de acordo com o que temos vindo a dizer à Anacom há um ano, que depois dessa decisão essa migração demorará entre 8 a 9 meses, depois de uma decisão que se tornará pública em novembro/dezembro, significa que o TDT vai estar nas novas frequências, algures depois do verão de 2020”, conclui Alexandre Fonseca.

